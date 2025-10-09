Любопитно

Бягство през октомври: Най-добрите топли морски курорти, идеални за почивка

С настъпването на студеното време много хора мечтаят да удължат лятото и да прекарат време край топлото море

9 октомври 2025, 12:11
Бягство през октомври: Най-добрите топли морски курорти, идеални за почивка
Източник: iStock

С настъпването на студеното време много хора мечтаят да удължат лятото и да прекарат време край топлото море, наслаждавайки се на слънцето. Октомври е идеалният месец за такава почивка: няма тълпи, а цените са приятно по-ниски.

Ето къде можете да се насладите на почивка на море през октомври.

Турция: Комфорт „всичко включено“

Анталия, Кемер и Сиде остават най-популярните есенни курорти. Там ще намерите хотели с включени всички услуги, широки плажове и надеждно топло време. Дневните температури достигат около 27°C, а морето се задържа на 24-25°C.

Освен плажа, можете да разгледате стария град Калейчи, водопадите Дюден или каньона Гьойнюк.

Египет: Слънце, корали и гмуркане

Шарм ел Шейх и Хургада посрещат туристи през цялата година. През октомври дневната температура е 30-32°C, а температурата на морето се задържа около 26°C.

Това е идеално време за гмуркане с шнорхел, гмуркане с акваланг или разходки с лодка до остров Гифтун или Тиран.

Кипър: Спокойствие и средиземноморски чар

Островът остава топъл и слънчев, с температури на въздуха около 26°C и температура на морето около 24°C. Нощите могат да бъдат по-хладни.

Популярни курорти включват Айя Напа, Протарас и Лимасол. Можете да комбинирате времето на плажа с екскурзии до планините Троодос, местните манастири и историческите градове.

Гърция: Топлина, цвят и спокойствие

Крит и Родос са много комфортни през октомври, с дневни температури от 25-27°C и температура на морето около 23°C.

Има по-малко туристи, по-ниски цени и спокойна атмосфера. Посетете двореца в Кносос, Стария град на Родос и опитайте местни вина и маслини.

Тунис: Източен чар без жега

В Тунис октомври е с дневни температури около 26°C и температури на морето близо до 23°C. Освен плажовете, посетете пустинята Сахара, амфитеатъра Ел Джем или живописния стар град Сиди Бу Саид.

Испания (Канарски острови): Безкрайно атлантическо лято

Канарските острови предлагат истинско лятно усещане през октомври. Температурите на въздуха достигат 28°C, а океанът се задържа около 24°C. Тенерифе, Гран Канария и Лансароте са идеални за плажна почивка и екскурзии до планината Тейде.

Бали: Тропиците и духовното рестартиране

В Бали винаги е топло. През октомври температурата е около 31°C, а морето е около 28°C. Това е началото на сухия сезон. Посетителите могат да разгледат оризовите тераси на Убуд, храма Танах Лот и водопадите Секумпул.

Почивка през 2025 г.? Посъветвайте се с хороскопа си
12 снимки
Египет бедуини
остров Бали
Алания Турция
Серенгети Танзания

Октомври е чудесно време да избягате от дъжда и студа, да удължите лятото и да видите света.

За по-спокойна почивка, Кипър, Гърция или Тунис са отличен избор.

Източник: rbc.ua    
