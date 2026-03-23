„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

В новите си мемоари Лайза Минели разкрива тежкото си детство като болногледач на своята майка Джуди Гарланд, бореща се със зависимости и натиска на Холивуд, но подчертава и нейния неподозиран хумор и сложния им път от обич до съперничество

23 март 2026, 11:48
„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд
Източник: Getty Images

Х оливудската икона Лайза Минели сподели откровения за своята майка – легендарната Джуди Гарланд, които хвърлят нова светлина върху личния живот на звездата, пише PEOPLE.

По време на събитието „Лайза Минели в разговор“, състояло се на 17 март в историческия театър „Милион долара“ в Лос Анджелис, 80-годишната Минели се върна назад към детството си под светлината на прожекторите и своята десетилетна кариера. Актрисата от „Кабаре“ подчерта, че макар светът да познава Гарланд като велика певица и незабравимата Дороти от „Магьосникът от Оз“, малцина си дават сметка колко невероятно забавна е била тя в действителност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Мама беше подложена на огромен тормоз. Опитайте се да израснете в студиото MGM“, сподели тя, визирайки железните договори на Гарланд с филмовата империя още от детска възраст. „Преживяното от нея беше ужасно, но въпреки това тя запази чувството си за хумор“, допълни Минели.

Историята помни Джуди Гарланд и с дългогодишната ѝ борба с алкохолната и наркотична зависимост. Лайза признава, че заради тези демони е трябвало да влезе в ролята на емоционална опора за майка си още в ранна възраст. Носителката на престижния статус EGOT (печелила „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“) вярва, че това изпитание я е направило по-емпатичен човек.

„Това ме научи на търпение“, споделя Минели пред PEOPLE. „Научи ме да слушам истински, а не просто да се преструвам. Опитвах се да разбера през какво преминава тя всеки ден, как се чувства. Бях нейната голяма утеха.“ След което добави с доза хумор: „Всеки има проблеми с майка си. Не съм само аз – и вие го знаете.“

Минели разказва подробно за сложните им отношения в новите си мемоари „Деца, почакайте да чуете това!“ (Kids, Wait ’Til You Hear This!) , чиято премиера беше на 10 март. В книгата тя разкрива, че едва 13-годишна е била „болногледачка, медицинска сестра, лекар, фармаколог и психиатър в едно“.

"Изгубих бройката на случаите, в които звънях на лекари, за да им кажа, че хапчетата ѝ са свършили. Казвах им: „Аз съм дете, моля ви, напишете рецептата на майка ми!“.

Въпреки силната връзка помежду им, Лайза споделя, че с развитието на нейния собствен музикален талант, Гарланд е започнала да я възприема като професионална конкуренция.

„Тя можеше да бъде изключително амбициозна и състезателно настроена“, спомня си Минели. „В един момент беше просто моя майка, а в следващия – изведнъж се превръщаше в голямата Джуди Гарланд.“

Лайза Минели Джуди Гарланд Връзка майка-дъщеря Холивудски икони Зависимост Мемоари Студио MGM
По темата

Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Последни новини

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

България Преди 29 минути

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Свят Преди 43 минути

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

България Преди 1 час

„Всеки показател свети в червено“: Земята е тласкана отвъд своите предели

„Всеки показател свети в червено“: Земята е тласкана отвъд своите предели

Свят Преди 1 час

Последните 11 години са били най-топлите 11 години в историята на измерванията, които датират от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (WMO)

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

България Преди 2 часа

Лионел Жоспен

Франция загуби бившия си премиер Лионел Жоспен

Свят Преди 2 часа

<p>Кой е новият кмет на Париж</p>

Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

Свят Преди 2 часа

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго

<p>МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп</p>

Министерският съвет сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на разделение на властите

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

Свят Преди 2 часа

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

България Преди 3 часа

Те предупреждават, че условията, в които работят, поставят в риск не само пациентите, но и самите екипи

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Свят Преди 3 часа

18-минутен клип показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност

Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Свят Преди 3 часа

При инцидента през 2023 г. 57 души загубиха живота си

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

България Преди 3 часа

Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата

<p>Скандал: Унгария с години е предоставяла чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС?</p>

Туск: Отдавна подозираме Унгария, че предоставя чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС

Свят Преди 3 часа

Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

Парламентарни избори Преди 3 часа

Данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа“, посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори показва шестпартиен парламент. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

5 стъпки към по-здрави и красиви нокти

Edna.bg

Запознайте се с историята, която обяснява „странния“ червен картон на Валверде (видео)

Gong.bg

Ужасяваща сцена по време на мач потресе Пловдив (видео)

Gong.bg

МВР: 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Nova.bg

„Тренд”: Очертава се шестпартиен парламент, БСП е на ръба

Nova.bg