„Беше ужасно, но тя беше забавна“: Лайза Минели с неподозирани разкрития за Джуди Гарланд

Х оливудската икона Лайза Минели сподели откровения за своята майка – легендарната Джуди Гарланд, които хвърлят нова светлина върху личния живот на звездата, пише PEOPLE.

По време на събитието „Лайза Минели в разговор“, състояло се на 17 март в историческия театър „Милион долара“ в Лос Анджелис, 80-годишната Минели се върна назад към детството си под светлината на прожекторите и своята десетилетна кариера. Актрисата от „Кабаре“ подчерта, че макар светът да познава Гарланд като велика певица и незабравимата Дороти от „Магьосникът от Оз“, малцина си дават сметка колко невероятно забавна е била тя в действителност.

„Мама беше подложена на огромен тормоз. Опитайте се да израснете в студиото MGM“, сподели тя, визирайки железните договори на Гарланд с филмовата империя още от детска възраст. „Преживяното от нея беше ужасно, но въпреки това тя запази чувството си за хумор“, допълни Минели.

Историята помни Джуди Гарланд и с дългогодишната ѝ борба с алкохолната и наркотична зависимост. Лайза признава, че заради тези демони е трябвало да влезе в ролята на емоционална опора за майка си още в ранна възраст. Носителката на престижния статус EGOT (печелила „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“) вярва, че това изпитание я е направило по-емпатичен човек.

„Това ме научи на търпение“, споделя Минели пред PEOPLE. „Научи ме да слушам истински, а не просто да се преструвам. Опитвах се да разбера през какво преминава тя всеки ден, как се чувства. Бях нейната голяма утеха.“ След което добави с доза хумор: „Всеки има проблеми с майка си. Не съм само аз – и вие го знаете.“

Минели разказва подробно за сложните им отношения в новите си мемоари „Деца, почакайте да чуете това!“ (Kids, Wait ’Til You Hear This!) , чиято премиера беше на 10 март. В книгата тя разкрива, че едва 13-годишна е била „болногледачка, медицинска сестра, лекар, фармаколог и психиатър в едно“.

"Изгубих бройката на случаите, в които звънях на лекари, за да им кажа, че хапчетата ѝ са свършили. Казвах им: „Аз съм дете, моля ви, напишете рецептата на майка ми!“.

Въпреки силната връзка помежду им, Лайза споделя, че с развитието на нейния собствен музикален талант, Гарланд е започнала да я възприема като професионална конкуренция.

„Тя можеше да бъде изключително амбициозна и състезателно настроена“, спомня си Минели. „В един момент беше просто моя майка, а в следващия – изведнъж се превръщаше в голямата Джуди Гарланд.“