Бебе в семейството на Кейт Мидълтън: Брат ѝ ще става баща за първи път

Д жеймс Мидълтън, ще става баща за първи път, той обяви това в Instagram, като публикува снимка на съпругата си Ализ Тревенет със закръглено коремче.

"Ние сме развълнувани както никога досега. Ще завършим тази година с най-ценното допълнение към нашето нарастващо семейство", подписа той публикацията.

