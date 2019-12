Бащата на Бионсе твърди, че певицата е тормозена сексуално

Б ащата на Бионсе, Матю Ноулс, твърди, че дъщеря му и Кели Роуланд са тормозени сексуално по време на турнето си като групата Destiny's Child.

По време на интервю за VladTV 67-годишният бивш мениджър на Destiny's Child заяви, че двете певици са били жертви на сексуален тормоз от двама членове на групата Jagged Edge.

Според Ноулс, това е станало, когато двете групи са били на турне в началото на 2000 година. Тогава изпълнителките са на 19 години.

Той обявява, че подробности за тормоза е описал в книгата си.

Ноулс признава, че от негова страна е била „лоша идея“ да остави Jagged Edge и Destiny's Child в един и същи автобус по време на турнето.

„Получих обаждане от Кели и Бионсе - и говоря за това подробно в книгата си – казвайки ми, че постоянно са тормозени от двама членове на Jagged Edge."

