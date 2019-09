Н а 4 септември 1981 г. в Тексас се ражда Бионсе Жизел Ноулс. На малкото момиче му трябва съвсем кратко време, за да тръгне по пътя на музиката. Едва на 9-годишна възраст тя създава групата Destiny's Child. Формацията обаче няма голям успех и договорът им с едно звукозаписно студио е прекратен, преди да успеят да издадат албум.

През 1997 г. късметът се усмихва на момичетата и те подписват договор с Columbia Records. Дебютният и едноименен албум не закъснява. Трите момичета постепенно набират популярност. Благодарение на следващия им албум - The Writing’s on the Wall те печелят две награди Грами и продават 8 милиона копия само в САЩ. Третият албум е короната в тяхната кариера – Survivor, който излиза през 2001 г. и достига номер 1 в класацията на Билборд топ 200.

В повечето групи винаги има лидер, който се откроява от останалите вокалисти. В случая това е Бионсе. Изпълнителката не само че пее и танцува, но е и автор на някои от текстовете на песните. След няколко години на върха на славата, групата се разделя и всеки поема по пътя на нови индивидуални проекти.

Соловата кариера на Бионсе я превръща в любима звезда на няколко поколения. Наградите Грами започват да затрупват изпълнителката, а съвместният сингъл с рапъра Джей Зи - „Crazy in Love“, оглавява класациите по целия свят. Следват още много успешни хитови песни като баладата Irreplaceable.

Бионсе е изключително отдадена на работата си и почти няма никакво свободно време. Кариерата е на първо място, докато отново не се появява Джей Зи. Рапърът успява да спечели сърцето на дивата с чаровна усмивка. През 2008 г. двамата скрепяват любовта си и се обвързват в брачен съюз. Джей участва в проектите на съпругата си, като песента „Drunk in Love“, но неговите интереси вече са насочени към друг аспект от музикалната индустрия – рапърът създава Tidal - услуга за разпространение на музика, която предлага музикално и видео съдържание.

Всички тези стъпки водят двамата влюбени към върховете на успеха. Въпреки това Бионсе не се ограничава до сцената, а прави и дебют в киното. През 2006 г. тя играе Дийна Джоунс в Dreamgirls, филмовата адаптация на мюзикъла от Бродуей от 1981 г. за певческа група от 60-те години. Изпълнението на Бионсе е номинирано за награда „Златен глобус“, а песента „Listen“ за награда Оскар. По-късно Бионсе участва в „Cadillac Records“ (2008), в който представя певицата Ета Джеймс.

Всички приходи, които получава от този филм, Бионсе дарява на център за помощ на жени, които страдат от зависимости.

Певицата, която днес става на 38 г., е пример за отдаден и борбен изпълнител, който не разчита само на таланта си, но и на упоритата работа, за да постигне мечтите си.

