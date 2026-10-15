Anthropic предупреждава, че в следващите месеци AI агенти може да започнат да се самовъзпроизвеждат и да се разпространяват между уязвими устройства, подобно на компютърни червеи.

Основен риск са умните домакински уреди и устройствата от интернет на нещата, които често имат слаба защита и могат да бъдат използвани за мащабни кибератаки.

Компанията уточнява, че засега няма напълно автономен механизъм за самовъзпроизвеждане, но призовава за по-силна защита и подготовка за бъдещи заплахи.

Anthropic warns rogue AI agents may ‘self-replicate’ to hijack everyday devices https://t.co/mbTrMD3cEj — FT for Schools (@ft4s) October 13, 2026

Anthropic предупреди, че неконтролируеми „AI червеи“ скоро ще могат да превземат умни домашни устройства като фурни и телевизори, създавайки нова заплаха за киберсигурността, която ще бъде трудна за овладяване, предаде Financial Times.

Разработчикът на Claude заяви в публикация в блога си в понеделник, че може да остават само месеци до момента, в който AI агентите ще могат да се „самовъзпроизвеждат“ и да се разпространяват между обикновени домакински устройства, създавайки потенциално неконтролируеми мрежи от AI агенти.

Предупреждението на Anthropic е поредното от серия сигнали за опасности за киберсигурността, отправени от изследователи в областта на изкуствения интелект, на фона на нарастващите възможности на моделите и все по-трудното им контролиране.

Базираната в Сан Франциско компания заяви, че ако AI моделите продължат да се усъвършенстват със сегашните темпове, технологията ще може да се разпространява из интернет като компютърни „червеи“, зловреден софтуер, който преминава автоматично от едно устройство към друго без човешка намеса.

„Виждаме първите признаци на живот при AI червеите“, заяви Anthropic в изследователска публикация, като сравни бавното им разпространение през уязвими устройства с „дигитална слузеста плесен“.

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

Предупреждението предполага, че видът атака, която това лято изненада изследователите при разследването на хакерската атака срещу Hugging Face, извършена с помощта на „рояци“ от агенти на OpenAI, може да бъде насочен и срещу устройства на нищо неподозиращи собственици на жилища и компании.

Последното предупреждение на Anthropic се отнася до т.нар. устройства от „интернет на нещата“ (IoT), които се разпространиха масово през последното десетилетие. Потребителите все по-често използват устройства за управление на осветлението, електрическите контакти, термостатите и охранителните системи.

Много от тези устройства, свързани с интернет, традиционно предлагат слаба защита, тъй като са евтино произведени от масови производители на хардуер, използват се за незаконно гледане на телевизионни услуги или компаниите, които първоначално са ги създали, вече не съществуват.

Недостатъчно защитеният хардуер създава благоприятна среда за хакерите, които вече използват уменията на изкуствения интелект в програмирането, за да ускоряват и персонализират атаките си.

Компютърните червеи отдавна са популярен и ефективен инструмент за разпространение на зловреден софтуер, тъй като могат бързо да се копират и разпространяват в големи мрежи.

След OpenAI, и Anthropic призна: Техният изкуствен интелект атакува реални системи в интернет

Сред известните примери са вирусът ILOVEYOU, който се разпространи сред компютри с Windows в ранните години на интернет бума; Stuxnet от 2010 г., първоначално насочен срещу ядрената програма на Иран; и широко разпространеният рансъмуер WannaCry, засегнал организации като германските железници Deutsche Bahn, Националната здравна служба на Великобритания (NHS), Telefónica, Renault и FedEx.

Червеите, задвижвани от изкуствен интелект, биха съчетали способността на тези зловредни програми да се разпространяват сами из интернет с усъвършенстваните възможности на AI моделите.

„Очакваме бъдеще, в което агенти ще работят на всякакви видове хардуер, включително на устройства, които не са под човешки контрол“, заявиха от Anthropic. „Макар устройствата от интернет на нещата да са уязвими отдавна, леките агенти може да са много по-склонни от човешките нападатели да положат усилия, за да компрометират голяма част от изчислителните ресурси на IoT устройствата по света“, допълниха оттам Anthropic.

Първоначално тези AI червеи биха се разпространявали бавно, подобно на „слузеста плесен или рояк плодови мушици, които се размножават в продължение на дни“. С усъвършенстването на потребителската електроника и повишаването на ефективността на моделите обаче процесът може да се ускори.

„Все още не разполагаме с напълно автономен неконтролируем механизъм за самовъзпроизвеждане, но агентите стават все по-способни да изпълняват отделните стъпки във веригата на възпроизвеждане“, заявиха от Anthropic. „Трябва да укрепим системите си, за да затрудним разпространението на подобни механизми, но и да се подготвим за свят, в който те ще останат част от реалността“, допълват от Anthropic.