Арнолд Шварценегер към Путин: Спрете тази война

А мериканският актьор от филма “Терминатор“ и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер отправи днес призив към руския президент Владимир Путин да прекрати "безсмислената" война в Украйна. Той похвали руснаците, които протестират срещу конфликта, като ги нарече своите "нови герои".

"Украйна не започна тази война", заяви бившият губернатор на Калифорния в емоционално деветминутно видео послание към народа на Русия и руските войски в профила си в Туитър.

Зад стените на Кремъл Путин размишлява: война и мир

Роденият в Австрия бивш световен шампион по културизъм, участващ в "Червена топлина" - първият американски филм, заснет в Москва, разказа за привързаността си към руския народ и за срещата с идола си, руския щангист Юрий Власов, когато е бил на 14 години.

"Силата и сърцето на руския народ винаги са ме вдъхновявали", заяви Шварценегер. "Ето защо се надявам, че ще ми позволите да ви кажа истината за войната в Украйна".

"Знам, че вашето правителство ви е казало, че това е война, която трябва да направи "денацификация" на Украйна", продължи Шварценегер. "Това не е вярно. Управляващите в Кремъл започнаха тази война. Това не е война на руския народ".

Украйна: Ще спечелим войната, въпросът е само на каква цена

"Това не е войната за защита на Русия, в която са се сражавали вашите деди или прадеди", каза Шварценегер. "Това е незаконна война. Животът ви, бъдещето ви са пожертвани за една безсмислена война, осъдена от целия свят".

Обръщайки се директно към Путин, Арнолд Шварценегер каза: "Вие започнахте тази война. Вие водите тази война. Вие можете да спрете тази война."

Той завърши посланието с похвала за руснаците, които рискуват да бъдат арестувани, като протестират срещу войната.

"Светът видя вашата смелост", каза той. "Вие сте моите нови герои."

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV