О т "Гугъл" ни напомнят на днешната дата за Хедвиг Кон, една от първите жени, която получила право да се обучава в германски университет преди началото на Втората световна война.

Кон завършва докторска степен в сферата на физиката през далечната 1913 г.

Кон обаче има еврейски произход.

Заради това по-късно тя е отстранена от всички заемани позиции, заради ограниченията, наложени от режима на Адолф Хитлер. Живее известно време в родината си, но успява да се премести в САЩ през 1940 г.

Следващите години преподава физика в женския колеж на Калифорнийския университет. По-късно се отдава на изследователска дейност в Duke през 1952 г.

Времето прекарано тук остава траен отпечатък върху нейното съзнание. Усърдната ѝ работа води до над 20 научни труда, регистриран патент и хиляди страници в различни учебници.

Тя е една от първите физици от женски пол, които разчупят догмите и показват, че също могат да бъдат успешни учени в областта.

