Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

С емейството на Жасмин Тукс стана по-голямо.

34-годишният ангел на Victoria’s Secret и съпругът ѝ Хуан Давид Бореро посрещнаха второто си дете – сина си Матео Ира Бореро, във вторник, 28 октомври. Двамата споделиха вълнуващата новина в Instagram в понеделник, 10 ноември.

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

В нежна черно-бяла фотосесия двойката позира заедно с двете си деца – новородения Матео и 2-годишната им дъщеря Миа. Тукс държи бебето на ръце, докато Миа си играе с родителите си и на някои от кадрите поставя ръка върху своето малко братче.

„Най-голямата благословия. Матео Ира Бореро 🤎 28.10.25“, написаха двамата под общата си публикация.

Тукс за първи път обяви радостната новина за бременността си, когато сподели кадри от специална фотосесия в Instagram. На снимките тя позира изцяло в бяло, с живописен пейзаж зад себе си, като на много от тях нежно докосва наедрялото си коремче.

„Още една малка душица, която да обичаме 🤎 @juandavidborrero“, написа тя под снимките.

Супермоделът наскоро отново привлече вниманието на медиите, когато показа коремчето си по време на модното ревю на Victoria’s Secret, проведено в сряда, 15 октомври.

Тукс сияеше, докато дефилираше на подиума. В класически стил на VS тя се появи с ослепителни златни ангелски крила, украсени с орнаменти и множество светлинки, които привлякоха всички погледи. Ефектните крила перфектно допълваха мрежестия ѝ топ, подчертаващ корема ѝ.

В интервю за Vogue моделът призна, че втората ѝ бременност е била изненада: „Аз обичам за правя планове“, каза тя пред изданието. „Да имаме още едно бебе беше нещо, което със съпруга ми винаги сме искали. Просто беше въпрос на време – кога ще е подходящият момент, когато и двамата няма да пътуваме толкова.“

През септември Тукс разговаря и с PEOPLE, където представи новия си лимитиран аромат, съчетаващ нотки на бергамот, жасмин и кашмир, част от колекцията Unstopables Unlimited.

По време на интервюто тя сподели как използва любимия си аромат, за да се подготви за появата на бебето, какво най-много очаква да прави със сина си и как ѝ се е отразила втората бременност.

„Върви страхотно. Наистина е вълнуващо“, сподели тя. „Мисля, че вторият път е малко по-труден, просто защото вече имам малко дете. Тя е на две години и половина и има нужда от много внимание и любов, така че опитът да балансирам между двете, както и работата по марката и красивите колаборации, си има своите предизвикателства.“

„Но се опитвам да си почивам, когато мога, и съм толкова развълнувана“, добави тя. „Остават ми само няколко месеца и новороденото момченце скоро ще е при нас.“

Тукс сподели също, че по време на втората си бременност се е чувствала по-спокойна и уверена:

„Честно казано, този път беше по-лесно да обмисля всичко, защото знам какво да очаквам. При първото ми дете всичко беше толкова ново и непознато. Сега се чувствам по-уверена, знаейки какво предстои.“

„Така че с планирането всичко беше наистина спокойно“, продължи тя, добавяйки, че едва наскоро е започнала да подготвя детската стая. „Мисля, че този път психически бях много по-спокойна и уравновесена.“

Грижовната майка сподели, че с нетърпение очаква да прекара повече време със семейството си:

„Ще бъде толкова специален момент. Семейството на съпруга ми ще дойде в града за два-три месеца, така че ще е чудесно да имам тяхната подкрепа, както и тази на майка ми и близките ми“, разказа тя. „Ще е пълна къща в дома на Тукс-Бореро – и аз съм много щастлива от това.“

„Аз съм много трудолюбива и винаги в движение. Не спирам, но мисля, че е хубаво да си дам време да спра и да забавя темпото – дори само за два-три месеца“, добави тя с усмивка. „Наистина го очаквам с нетърпение. Ще бъде специално… и прането ни ще ухае прекрасно.“