Любопитно

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

19 април 2026, 17:23
Източник: БТА/АП

Б ританският композитор Андрю Лойд Уебър се лекува от зависимост към алкохола. Той признава за проблема в интервю за в. „Сънди таймс".

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос  суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване. 

„Преди около 16 месеца разбрах, че имам нужда от помощ – и това се оказа едно от най-добрите решения в живота ми“, отбелязва 78-годишният композитор. 

Уебър разказва, че предстои скоро да продаде и последните бутилки от някогашната си голяма винена колекция, която събирал от 15-годишна възраст. Те ще бъдат предложени на търг от аукционната къща „Кристис".

Прави всичко по силите си, за да реши проблема с алкохолната си зависимост, отбелязва той. Така се стигна до терапия в специализирана клиника, което обаче не дава резултат. Тогава композиторът започва да посещава срещите на анонимните алкохолици - първо в Швейцария, а след това и във Великобритания.

„Мислиш, че е тайна, но не е“, казва композиторът за навика си да консумира алкохолни напитки. „Всички знаеха. Започнах да се спускам стремително по наклона и преди около година и половина семейството ми вече беше изгубило надежда. Съпругата ми чувстваше, че вече не може да живее така“, разказа композиторът.

Сега Андрю Лойд Уебър посещава срещите на анонимните алкохолици всеки ден, пътувайки между домовете си в Лондон, Хемпшир и Ню Йорк, и говори за проблема откровено пред новоприсъединилите се към тази общност. 

Композиторът казва в интервюто за в. „Сънди таймс", че синът му Никълас е починал преди три години от рак на стомаха. Според него болестта е в резултат на алкохолизма, от който е страдал синът му, останал завинаги на 43 години. Уебър е на мнение, че баща му, който е бил органист и преподавател в Кралския колеж по музика, също е имал проблеми с алкохола.

Източник: БТА/Теодора Славянова    
Андрю Лойд Уебър Алкохолна зависимост Възстановяване Анонимни алкохолици Композитор Фантомът на операта Семейни проблеми Интервю Винена колекция Смъртта на сина
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 11 часа
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 9 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 6 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 6 часа
Последни новини

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 19 минути

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

България Преди 1 час

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Свят Преди 2 часа

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

<p>Мицкоски: Разочарован съм, само 250 българи гласуват в&nbsp;РС Македония</p>

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Свят Преди 2 часа

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Свят Преди 2 часа

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

България Преди 2 часа

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

България Преди 2 часа

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

България Преди 3 часа

Срещу тях са повдигнати обвинения

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Любопитно Преди 3 часа

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

България Преди 3 часа

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 3 часа

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 3 часа

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Битката за титлата: Манчестър Сити - Арсенал, съставите

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg