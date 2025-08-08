And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

К ари Брадшоу може би няма да получи „щастлив край“.

На 1 август Сара Джесика Паркър направи изненадващо съобщение, че продължението на „Sex and the City“ – „And Just Like That“ – внезапно ще приключи със своя трети сезон. След финала, който ще бъде излъчен на 14 август, това ще е краят на историята на Кари, която присъства на екрана още от 1998 г. , пише New York Post.

Предпоследният епизод от сезон 3 на „And Just Like That“, който бе пуснат на 7 август и е достъпен в HBO Max, съдържаше силни намеци за това как най-вероятно ще завърши любовния път на Кари.

Спойлери за "And Just Like That" сезон 3, епизод 11

В този епизод Кари се среща със своя редактор Аманда (Ашли Аткинсън), за да обсъдят романа ѝ, който разказва историята на жена от 1800-те години. Въпреки ентусиазма си към текста, Аманда изразява объркване, тъй като смята, че липсва финалната глава.

Кари я уверява: „Имате последната глава... Това е последната страница. След като любовта ѝ умира, тя остава сама в градината.“

Макар разговорът да се фокусира върху героинята в книгата, шоуто се обръща метафорично към финала на собствената история на Кари, след като нейната дългогодишна любов Биг (Крис Нот) почина в началото на „And Just Like That“.

Редакторът казва на Кари: „Аз съм момиче, което обича щастлив край. Това, което сте написали, е романтична трагедия.“

Кари се оттегля и се чуди защо една жена, която остава сама в градината, автоматично е „трагедия“.

„Една жена сама в края би било трагедия, нали?“ – добавя Аманда.

Това ясно показва, че шоуто размишлява как би трябвало да се сложи точка на историята на Кари.

След това Кари се среща с приятелките си Миранда (Синтия Никсън) и Шарлот (Кристин Дейвис), за да сподели преживяното при редактора.

Тя се оплаква, че както редакторът, така и издателите според нея смятат, че история, която завършва с жена сама, е твърде „трагична“, но сама признава: „Харесвам края, мислех, че е откровено.“

Означава ли това, че след години на романтични приключения в „Sex and the City“ и „And Just Like That“, Кари ще остане сама, без „щастлив край“?

Възможно е, но епизодът завършва с Кари, която пише епилог към романа си.

В този епилог героинята получава писмо от приятел, който я кани на парти в чест на завръщането на братовчед ѝ. Кари се старае да уточни, че мъжът, когото героинята ще срещне скоро, е „красив вдовец“.

Така в романа женската героиня остава сама, но с намек за нова любов в бъдещето.

Остава загадка дали Кари ще има подобен изход в реалния живот на екрана. Времето ще покаже, като финалният епизод излиза на HBO Max на 14 август.

Кари отново възобнови романс с Ейдън (Джон Корбет), но впоследствие се отказа от него.

Последният мъж в живота ѝ бе съседът ѝ Дънкан (Джонатан Кейк), но се подразбираше, че тяхната връзка е краткотрайна, тъй като той скоро заминава.

Краят на една ера

След като Паркър обяви, че сериалът ще приключи със сезон 3, режисьорът Майкъл Патрик Кинг пусна свое изявление в социалните мрежи:

„Докато пишех последния епизод на And Just Like That сезон 3, ми стана ясно, че това може да бъде прекрасно място за спиране“, споделя той.

Позовавайки се на Паркър, Кинг добавя: „SJP и аз отложихме обявяването на новината, защото не искахме думата финал да засенчи удоволствието от самото гледане на сезона.“

Въпреки уверенията му, че решението за край е негово, рейтингите отбелязаха спад – премиерата на сезон 3 бе гледана средно от 429 000 домакинства.

Сериалът също така срещна критики заради избора си да започне с убийството на Биг.

Феновете също упрекнаха „And Just Like That“ за небрежното писане, довело до сюжетни пропуски, например историята, в която бащата на един от героите умира два пъти.

Освен това персонажи като Че Диас (Сара Рамирес) бяха определяни от зрителите като карикатурни образи и насилено и неестествено репрезентиране на LGBTQ общността.

Освен това отсъствието на Ким Катрал, звездата от оригиналния „Sex and the City“, която не се върна за спинофа, остави впечатление у феновете, че шоуто никога не е било същото без нейната Саманта Джоунс.