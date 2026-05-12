Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

High Pressure Cleaner - надеждният Ви помощник за ефективно почистване целогодишно!
High-Pressure Cleaner е високоефективна почистваща система, проектирана да премахва упоритите замърсявания от автомобили, тераси, градински мебели, велосипеди и пътеки!
Водоструйката под високо налягане е идеална за справяне дори с най-упоритите замърсявания по автомобили, тераси, градински мебели, велосипеди, фасади и много други. Независимо дали сте у дома или на път, нейният лек, безжичен дизайн и акумулаторна батерия ви позволяват да почиствате без ограничения. Може да се използва навсякъде, дори когато нямате достъп до водоизточник или електричество. Просто свързвате с маркуч към водопроводен кран или дори само с кофа с вода за максимална мобилност. Мощната струя ще се справи с най-упоритата мръсотия и замърсявания.
С регулируеми дюзи за налягане, различни режими на пръскане и система за пестене на вода, ще постигнете бързо и ефективно почистване с минимални усилия. Почистването става по-бързо и по-ефективно, без нужда от търкане или допълнителни усилия. Забравете за скъпите и тромави водоструйки. High-Pressure Cleaner е достъпно и икономично решение за всяко домакинство.
Технически характеристики
Лек и компактен дизайн – 0.95 kg
Висока мощност – 75 W
Li Ion батерия – 21 V
Дълго време за работа – до 30 мин
Голям обхват
Комплектът включва
• 1x Високонапорен уред
• 1x Li-Ion 1500mAh
• 1x Зарядно устройство
• 1x Дълъг маркуч
• 1x Резервоар за вода (5 м)
• 1x Дюза 0°
• 1x Дюза 40°
• 1x Контейнер за пяна
• 1x Бутилен адаптер