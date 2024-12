9 цвята боя, които могат напълно да преобразят дома ви

Р ешението за цвета на стаята у дома е сериозен ангажимент, тъй като повечето от нас ще живеят с него години или дори десетилетия. Затова може да си помислите, че да следвате тенденциите в цветовете и ефектите на боите е твърде непрактично и скъпо, за да се замислите. В действителност обаче тенденциите в цветовете на боите напоследък привличат много внимание. Домашните интериори стават все по-смели по отношение на цветовете, включително ярки и поп нюанси, но по-често по-тъмни, мрачни, понякога подобни на скъпоценни камъни. А те са трудни за пренебрегване. И така, какви ключови тенденции се появяват и какви влияния ги оформят?

Бони Пиер-Дейвис, интериорен стратег в компанията за прогнозиране на тенденции WGSN, разказва пред BBC: „Интересът към тъмните нюанси се е повишил през предишните сезони. Той беше забелязан на модните подиуми и в цялата автомобилна индустрия и в дизайна на интериорни продукти, като се започна с тъмносиньото, а сега се измества към лилавото... Потребителите бавно стават все по-уверени в този цвят по стените заради терапевтичните му качества.“

Според Карина Параман потвърждението, че определени цветове са на мода, идва от всички области на културата. „В настоящата серия на Strictly Come Dancing (британската телевизионна версия на Dancing with the Stars) костюмите на танцьорите са в тъмно сливово, лилаво, тъмно тиково, жълто и зелено.“ Параман е професор по дизайн, цвят и печат в Центъра за изследване на печата към Университета на Западна Англия, Бристол, където организира постоянна поредица от онлайн лекции за цвета.

Преди това цветът на годината на Pantone е варирал от „прасковен пух“ до „мимоза“. Цветът за 2025 г. е „mocha mousse“ - меко, бежово кафяво, и ще бъде обявен тази вечер, когато силуетът на Лондон ще бъде осветен с този нюанс. Изборът е направен от екипа за прогнозиране на световните тенденции на Pantone Color Institute, който се вдъхновява от разнообразни влияния, казва Лори Пресман, вицепрезидент на института. „Те могат да включват развлекателната индустрия и филмите в продукция, пътуващите колекции от произведения на изкуството и новите художници, модата, всички области на дизайна, амбициозните дестинации за пътуване, новите стилове на живот, както и социално-икономическите условия. Влияние могат да окажат и новите технологии, материали, текстури и ефекти, които оказват влияние върху цвета, съответните платформи на социалните медии и дори предстоящите спортни събития, които привличат вниманието на целия свят.“

„Марките за боядисване бяха много дескриптивни по отношение на цветовите тенденции“, казва консултантът по цветовете Фиона де Лис. Разбира се, имаше време, когато утвърдените тенденции в боядисването изглеждаха непоклатими: вземете безопасната, безвредна магнолия, която властваше през 80-те години. Промяната настъпва през 90-те години на миналия век, когато британската марка Farrow & Ball преживява бум. „Еволюцията настъпи, когато компанията прокара идеята за редки цветове с имена като „дъх на слон“,“ казва де Лис. „Това породи племенен подход, при който някой може да влезе в дома на даден човек и да определи цвета на боята, като по този начин потвърди споделеното познание за него, а в същото време се чувства много изтънчен.“

По-големият избор на бои, който се предлага сега, затруднява марките да предвидят дали дадена нова цветова тенденция или потенциална колекция ще се наложи. Доминик Миланд, главен изпълнителен директор на марката бои Mylands, посочва колко субективен е цветът: „Определени цветове влияят положително на настроението на някои хора, но същите цветове предизвикват отрицателна реакция у други“, казва той пред BBC. Когато дадена марка пусне на пазара колекция от бои, може да се каже дали тя ще има успех. Например колекцията бои „Сладки изкушения“ на Little Greene в наситено кафяво, кръстена на десерти с имена като „affogato“ и „galette“, може да бъде посрещната с безразличие от хората, които не са сладкодумни.

Колкото и много от нас да желаят да живеят в стаи, боядисани в някои от модерните в момента, бляскаво наситени цветове, наистина ли си струва да рискуват?

„Един силен, дълбок, звучен цвят може и ще промени изцяло настроението на стаята“, съветва Филипа Стокли, автор на книгите „Истории за реставрация“ за реставриране на стари къщи и „Боядисване и правене“. „Използван съзнателно и добре, той може да бъде невероятно драматичен; но неправилният силен цвят може да бъде непоносим. Важно е да инвестирате в саксии с тестери, когато обмисляте дълбоки цветове - и винаги ги рисувайте върху дъска, която може да се мести из стаята, защото светлината може значително да промени вида им.“

Освен това, казва Стокли, цветовете на боите могат да се променят сезонно, което може отчасти да обясни тенденцията в момента за наситени, дълбоки нюанси: „Настоящата тенденция за топли тонове на бежово, кафяво и еленско, за цветове като гъст, разбит, кремообразен горещ шоколад, до истински шоколад, топящ се и топъл, кадифен и утешителен ефект, е напълно логична.“

Ето девет тенденции в цветовете на боите, които да вземете предвид:

1. Мока мус

Цветът на годината на Pantone за 2025 г. - „мока мус“ („mocha mousse“) - напомня за затоплящо, разпенващо се кафе или успокояващ горещ шоколад и асоциира с настроение на задоволство и баланс. Сходен по нюанс с какаото на прах, този нов нюанс се вписва и в тенденцията за цветове на боите, които предизвикват асоциации за храна и напитки. Вероятно успокояващото качество на мока муса изпраща подсъзнателно послание, че след пандемията сме започнали да ценим простите, удовлетворяващи удоволствия. Този класически неутрален цвят се свързва и със сдържан лукс, който се пренася добре в интериора под формата на меки, приятни на допир материали, като велур и кадифе, покриващи дивани или табла. За разлика от него, използван като цвят за боядисване и съпоставен с бялото, въздействието му е остро и отчетливо.

