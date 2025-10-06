7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

О чите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици. Тук може да прочетете най-често срещаните грешки, които водят до загуба на зрение с течение на времето.

Търкане на очите

Триенето на очите може да осигури бързо облекчение от сърбеж или раздразнение. Този навик обаче може да причини дългосрочни увреждания.

Триенето може да предизвика кератоконус, очно заболяване, което отслабва роговицата. Това може да причини светлочувствителност и загуба на зрение.

Не носене на слънчеви очила

Националният институт по зрение съобщава, че очилата помагат за блокиране на ултравиолетовото (UV) лъчение, което е свързано с рак на кожата, свързана с възрастта макулна дегенерация и катаракта.

Слънчевите очила са изключително важни за здравето не само на очите ви, но и на клепачите ви. Най-често срещаният вид рак на клепачите е базалноклетъчният карцином, който е свързан с излагане на ултравиолетова радиация.

Американската академия по офталмология препоръчва носенето на слънчеви очила, които осигуряват най-висока защита срещу ултравиолетови лъчи, обозначени като "UV400", през цялата година.

Излагането на UV радиация може да бъде дори по-високо през зимата, тъй като UV лъчите могат да се отразяват от сняг и лед. Без слънчеви очила отраженията могат да причинят фотокератит, болезнено слънчево изгаряне на роговицата.

Взирайки се в екрани за дълги периоди от време

Работата на компютър и гледането в телефона може да причини дигитално напрежение в очите, което потенциално може да доведе до главоболие, замъглено зрение и сухота в очите.

Хората са склонни да мигат по-малко, когато гледат в компютърен екран, което също допринася за сухота в очите. За да предпазите очите си, опитайте се да правите почивки и да откъсвате поглед от екрана на всеки 20 минути.

Спане без сваляне на контактните лещи

Центровете за контрол и превенция на заболяванията съветват, ако носите контактни лещи, да ги сваляте през нощта и да ги поставяте в чист контейнер с пресен разтвор за почистване на лещи.

В никакъв случай не бива да спите или плувате с лещи. Това може да доведе до някои сериозни, потенциално застрашаващи зрението очни инфекции.

Прекомерна консумация на алкохол

Консумацията на прекомерни количества алкохол може да увреди определени тъкани на окото, като роговицата и ретината.

Глаукомата е заболяване, при което зрителният нерв постепенно умира, така че прекомерната консумация на алкохол може да ускори този процес.

Неправилно хранене и заседнал начин на живот

Храненето с диета, богата на витамини, минерали и полезни мастни киселини, е важно за здравето на очите. Витамин А подпомага зрението, витамин С намалява риска от катаракта, а омега-3 мастните киселини помагат за предотвратяване на глаукома и свързана с възрастта макулна дегенерация, често срещана причина за загуба на зрение при възрастни хора.

Аеробните упражнения, като ходене и плуване, могат да понижат очното и кръвното налягане, което намалява риска от глаукома.

Не отмивате грима

Американската академия по офталмология съобщава, че използването на козметика с изтекъл срок на годност може да раздразни или увреди очите.

Преди да нанесете грим, уверете се, че клепачите ви са чисти. Опитайте се да не нанасяте грим по краищата на клепачите си, тъй като това може да блокира мастните жлези, които поддържат очите ви хидратирани и предотвратяват неприятната сухота.

За да избегнете сериозни очни инфекции, не споделяйте продукти с приятели и винаги премахвайте грима си преди лягане.