Любопитно

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Очите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици

6 октомври 2025, 06:42
7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите
Източник: iStock

О чите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици. Тук може да прочетете най-често срещаните грешки, които водят до загуба на зрение с течение на времето.

Търкане на очите

Триенето на очите може да осигури бързо облекчение от сърбеж или раздразнение. Този навик обаче може да причини дългосрочни увреждания.

Триенето може да предизвика кератоконус, очно заболяване, което отслабва роговицата. Това може да причини светлочувствителност и загуба на зрение.

10-те най-полезни храни за очите
10 снимки
храни
храни
храни
храни

Не носене на слънчеви очила

Националният институт по зрение съобщава, че очилата помагат за блокиране на ултравиолетовото (UV) лъчение, което е свързано с рак на кожата, свързана с възрастта макулна дегенерация и катаракта.

Слънчевите очила са изключително важни за здравето не само на очите ви, но и на клепачите ви. Най-често срещаният вид рак на клепачите е базалноклетъчният карцином, който е свързан с излагане на ултравиолетова радиация.

Американската академия по офталмология препоръчва носенето на слънчеви очила, които осигуряват най-висока защита срещу ултравиолетови лъчи, обозначени като "UV400", през цялата година.

Излагането на UV радиация може да бъде дори по-високо през зимата, тъй като UV лъчите могат да се отразяват от сняг и лед. Без слънчеви очила отраженията могат да причинят фотокератит, болезнено слънчево изгаряне на роговицата.

Цветът на очите - какво разкрива за характера на човека
5 снимки
очи
очи
очи
очи

Взирайки се в екрани за дълги периоди от време

Работата на компютър и гледането в телефона може да причини дигитално напрежение в очите, което потенциално може да доведе до главоболие, замъглено зрение и сухота в очите.

Хората са склонни да мигат по-малко, когато гледат в компютърен екран, което също допринася за сухота в очите. За да предпазите очите си, опитайте се да правите почивки и да откъсвате поглед от екрана на всеки 20 минути.

Спане без сваляне на контактните лещи

Центровете за контрол и превенция на заболяванията съветват, ако носите контактни лещи, да ги сваляте през нощта и да ги поставяте в чист контейнер с пресен разтвор за почистване на лещи.

В никакъв случай не бива да спите или плувате с лещи. Това може да доведе до някои сериозни, потенциално застрашаващи зрението очни инфекции.

Прекомерна консумация на алкохол

Консумацията на прекомерни количества алкохол може да увреди определени тъкани на окото, като роговицата и ретината.

Глаукомата е заболяване, при което зрителният нерв постепенно умира, така че прекомерната консумация на алкохол може да ускори този процес.

Неправилно хранене и заседнал начин на живот

Храненето с диета, богата на витамини, минерали и полезни мастни киселини, е важно за здравето на очите. Витамин А подпомага зрението, витамин С намалява риска от катаракта, а омега-3 мастните киселини помагат за предотвратяване на глаукома и свързана с възрастта макулна дегенерация, често срещана причина за загуба на зрение при възрастни хора.

Аеробните упражнения, като ходене и плуване, могат да понижат очното и кръвното налягане, което намалява риска от глаукома.

Не отмивате грима

Американската академия по офталмология съобщава, че използването на козметика с изтекъл срок на годност може да раздразни или увреди очите.

Преди да нанесете грим, уверете се, че клепачите ви са чисти. Опитайте се да не нанасяте грим по краищата на клепачите си, тъй като това може да блокира мастните жлези, които поддържат очите ви хидратирани и предотвратяват неприятната сухота.

За да избегнете сериозни очни инфекции, не споделяйте продукти с приятели и винаги премахвайте грима си преди лягане.

Източник: rbc.ua    
Грижа за очите Зрение Слънчеви очила UV лъчи Дигитално напрежение в очите Контактни лещи Очни заболявания Лоши навици Здравословно хранене Грим
Последвайте ни
Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Президентът&nbsp;Радев връчва наградите &quot;Джон Атанасов&quot; за 2025 година</p>

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

България Преди 24 минути

Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

България Преди 31 минути

Той осигурява достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Свят Преди 1 час

Един мъж е в тежко състояние, а още няколко човека са настанени в болница

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Любопитно Преди 1 час

На всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Технологии Преди 2 часа

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Свят Преди 9 часа

Екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер

<p>1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

България Преди 10 часа

Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство

.

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

България Преди 10 часа

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Свят Преди 11 часа

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Свят Преди 11 часа

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 11 часа

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Свят Преди 11 часа

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Свят Преди 11 часа

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Свят Преди 12 часа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

България Преди 12 часа

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 12 часа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 6 - 12 октомври: Оставете старото в миналото

Edna.bg

Шкумбата на 71: Времената се менят, но усмивката остава

Edna.bg

Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Лудогорец

Gong.bg

Мъри: Не беше най-добрият ни мач, но трите точки бяха най-важни

Gong.bg

Кои растения е опасно да отглеждаме у дома и кои са полезни (СНИМКИ)

Nova.bg

Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България

Nova.bg