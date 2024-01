Разкриха истинската възраст на портата на Ищар във Вавилон

С мята се, че яркосинята порта на Ищар във Вавилон е построена, за да отпразнува завладяването на Йерусалим, но нов анализ установи, че може да е била издигната години по-късно.

Емблематичната сграда от гланцирани тухли, която цар Навуходоносор II заповядал да бъде изградена и украсена с образи на бикове и дракони mušhuššu, докато управлявал Вавилонската империя от 605 до 562 г. пр. н. е., била строена на три етапа и служела за вход към древния град Вавилон, разположен в Южна Месопотамия. Точните дати на всяка от строителните фази обаче отдавна са предмет на дебати.

