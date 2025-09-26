26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

Н а 26 септември 1983 г. светът се оказва изключително близо до ядрен апокалипсис – но благодарение на решението на един човек, това не се случва. Този човек е Станислав Петров, офицер от съветските въоръжени сили, чиято смелост и здрав разум по-късно ще му спечелят прозвището „човекът, който спаси света“.

По това време отношенията между Съветския съюз и Съединените щати са на ръба на ескалация.

Студената война е в най-напрегнатия си етап след нахлуването на СССР в Афганистан, а през март 1983 г. американският президент Роналд Рейгън нарича Съветския съюз „империя на злото“. Само три седмици преди съдбоносния ден съветската армия сваля южнокорейски пътнически самолет, в който загиват 269 души, включително американски граждани.

В нощта на 26 септември Петров е на дежурство в командния център „Серпухов-15“ близо до Москва. Той отговаря за системата за ранно предупреждение за ядрени атаки. Изведнъж компютрите сигнализират, че САЩ са изстреляли междуконтинентална балистична ракета към СССР. Малко след това системата отчита още четири ракети.

Според протоколите Петров е трябвало незабавно да докладва информацията като реална атака. Това би задействало ответен удар на Съветския съюз – масиран ядрен удар по американски територии. Последиците биха били катастрофални: милиони жертви и вероятно глобална ядрена война.

This is 1983.



Soviet radars detected 5 US nuclear missiles heading to Moscow.



Humanity was SECONDS from extinction.



All Soviet protocols demanded immediate retaliation.



But then Stanislav Petrov noticed something strange: 🧵 pic.twitter.com/BtGV6czDJY — Genius Thinking (@GeniusGTX) August 14, 2025

Въпреки огромното напрежение, Петров решава да не следва сляпо компютърните данни.

Той разсъждава, че ако САЩ наистина започнат война, няма да изстрелят само няколко ракети, а масивен първи удар. Освен това, допълнителни радари не потвърждават сигналите. С комбинация от логика, интуиция и кураж, той обявява тревогата за фалшива.

По-късно се оказва, че системата е била подведена от отраженията на слънчевата светлина в облаци над Северна Америка. Решението на Петров се оказва абсолютно правилно.

Макар тогава да не получава признание – напротив, бил е разпитван и дори наказан за процедурни пропуски – десетилетия по-късно неговата роля става известна. Той е удостоен с международни награди и признание за предотвратяване на възможна ядрена катастрофа.

Битката при Черномен

На 26 септември 1371 г. край река Марица, при селището Черномен (днес Орменио, Гърция), се разиграва една от решаващите битки за съдбата на Балканския полуостров – Битката при Черномен. В нея османският султан Мурад I разгромява съвместните войски на сръбски и български владетели.

През втората половина на XIV в. Балканите са раздробени на множество самостоятелни държавици и феодални владения. България е разделена на Търновско и Видинско царство, а сръбската държава се разпада след смъртта на цар Стефан Душан. В същото време Османската държава, укрепнала в Мала Азия, започва масиран натиск към Европа, като постепенно завладява тракийските земи.

Опасността от османците принуждава някои български и сръбски владетели да обединят сили. Начело на коалицията застават братята крале Вълкашин и Углеша Мрнявчевич – управители на големи сръбски територии в Македония. Те събират значителна армия, към която се присъединяват и български отряди от южните предели на царството.

Ход на битката

В нощта на 25 срещу 26 септември 1371 г. войските на Вълкашин и Углеша лагеруват край река Марица близо до Черномен. Според хронистите армията им е била самоуверена и недисциплинирана. Османците, предвождани от опитни военачалници на султан Мурад I, предприемат внезапна нощна атака.

Застигнати неподготвени, сърби и българи са напълно разбити. Много войници загиват в лагера или се давят в река Марица, опитвайки се да избягат. Самите Вълкашин и Углеша падат в боя. Според някои извори битката влиза в историята като „смъртта на кралете“.

Последици

Битката при Черномен има съдбоносни последици. С разгрома на сърбо-българските сили Османската империя окончателно установява господство в Тракия. Това поставя началото на бързото разширение на турската власт към Македония и Сърбия, а по-късно и към сърцето на България.

За местните християнски владетели поражението е катастрофално – те губят голяма част от военния си потенциал и стават васали на османците. От този момент нататък Османската експанзия на Балканите става практически неудържима.

Битката при Черномен показва слабостта на балканските държави, които, въпреки общата заплаха, не успяват да изградят трайно единство. За Османската империя победата е ключова стъпка към превръщането ѝ в доминираща сила в региона. Днес събитията от 26 септември 1371 г. се помнят като един от повратните моменти, белязали края на средновековната независимост на България и Сърбия и началото на дългото османско владичество на Балканите.

Още събития на 26 септември:

1960 г. – В Чикаго е проведен първият телевизионен предизборен дебат между кандидатите за президенти Ричард Никсън и Джон Кенеди.

1960 г. – Фидел Кастро произнася най-дългата реч в историята на ООН – 4 часа и 29 минути, с която обявява подкрепата на Куба за СССР.

Родени:

1181 г. – роден е основателят на Францисканския орден Франциск от Асизи

1886 г. – роден е българският писател Ран Босилек („Я кажи ми, облаче ле бяло“, „Патиланско царство“)

1938 г. – роден е българският министър-председател Андрей Луанов

1968 г. – роден е американският актьор Джим Кавийзъл („Уайът Ърп“, „Скалата“, „Редник Джейн“, „Тънка червена линия“, Всяка една неделя“, „Предай нататък“, „Страстите Христови“, „Дежа вю“)

1981 г. – родена е американската тенисистка Серина Уилямс

Починали: