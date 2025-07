25 юли: Денят, в който небето притихна за „Конкорд“

Н а 25 юли 2000 г. полет 4590 на Air France, пътнически самолет „Конкорд“, изпълняващ международен чартърен полет от Париж до Ню Йорк, се разбива малко след излитане, убивайки всички 109 души на борда и четирима на земята. Това е единствената фатална катастрофа с „Конкорд“ през 27-годишната му оперативна история.

При излитане от летище Шарл дьо Гол, полет 4590 на Air France преминава през отломки на пистата,

изпуснати от самолет по време на предходно излитане, причинявайки експлозия и разпадане на гума. Фрагменти от гума, изхвърлени нагоре с голяма скорост от бързо въртящото се колело, силно удрят долната страна на крилото, повреждайки части от колесника – по този начин предотвратявайки прибирането му – и причинявайки спукване на интегралния резервоар за гориво.

On 25 July 2000, Air France Flight 4590, a Concorde passenger jet on an international charter flight from Paris to New York, crashed shortly after takeoff, claiming the lives of all 109 people on board and four on the ground. It was the only fatal Concorde accident during its…