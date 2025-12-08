25 години на сцената: Анелия подготвя мащабно шоу през 2026

А нелия е артист, който не следва правилата, а ги променя. С характерния си стил и музикално присъствие тя винаги е стояла извън клишето на жанра. През 2026 г. тя ще го докаже отново – с проект, който издига сценичната ѝ идентичност на ново, още по-високо ниво.

Анелия бе първият артист сред своите колеги, който преди години направи самостоятелен концерт с лайв бенд в НДК. Събитието предизвика огромен интерес и се превърна в една от най-запомнящите се музикални вечери в съвременната българска поп-фолк история.

Сега тя се завръща там, където винаги е вярвала, че принадлежи – на голямата сцена, сред своята публика. На 28 ноември 2026 г. Анелия ще отбележи първите 25 години от своята кариера с още по-мащабно шоу, този път в Зала Арена 8888. Музикалната програма ще представи една от най-разпознаваемите поп-фолк дискографии в нови аранжименти, подчертаващи гласа, елегантността и фината ѝ музикална чувствителност.

Изпълнителката е подготвила и специални изненади за вечерта, сред които участие на звезда от Гърция, чието име ще бъде разкрито допълнително, и гост-изпълнители, с които тя споделя множество успешни съвместни проекти. В деня на обявяването на предстоящия си голям концерт, Анелия представи

и сингъла “Великан”, който дава началото на поредица от нова музика до събитието на 28 ноември 2026 г. Гледайте видеото към “Великан” ТУК.

Медиен партньор на концерта са NOVA и радио Веселина.

🎟️ Билети: Тicket.bg: https://bit.ly/48q5wph

🎟️ Билети: Eventim: https://bit.ly/3Kmd0jU

🎟️ Билети: Grabo: https://bit.ly/48XKFtq