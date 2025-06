А ко напоследък сте прелиствали TikTok или Twitter, вероятно сте попадали на странно специфично твърдение: че 2025 г. ще бъде като 1941 г. Причината? Очевидно календарите са идентични - едни и същи дни от седмицата, едни и същи дати, през цялата година. Звучи страховито. Като че ли историята ще се повтори, пише Times of India.

Е, нека да обсъдим.

Да, календарите съвпадат - това е вярно

Интернет има едно право: календарът за 2025 г. наистина съвпада точно с този за 1941 г. 1 януари 2025 г. се пада в сряда - точно както 1 януари 1941 г. - и всяка следваща дата се подрежда по същия начин. Това е хитра странност на григорианския календар и се случва по-често, отколкото си мислите. За любителите на числата това е доста забавна подробност. Но за хората, които наблюдават световните събития с тревога, това може да се почувства като космическо предупреждение.

1941 г. определено е тежка година

На 7 декември нападението над Пърл Харбър вкарва САЩ във Втората световна война. Европа вече беше навлязла дълбоко в конфликта и светът се колебаеше на ръба на хаоса. Така че да, 1941 г. промени глобалната игра.

1941 and 2025 calendars are exactly same! 1941 was a cursed year ,many tragedies occured including WW2, genocide. We are just 6 months into 2025 and we have seen enough tragedies all around the world.

