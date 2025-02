19.02: България и Сърбия подписват Букурещкия мирен договор

Н а 19 февруари 1878 г. американецът Томас Едисон патентова фонографа – един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук. Това название, обаче, се използва след като е въведено официално от американския изобретател Томас Едисън за неговия апарат. Едисън демонстрира фонографа на 29 ноември 1877 г. и на 19 февруари 1878 г. го патентова.

При този апарат звукът се записва чрез резец, изменящ дълбочината на пътечка, разположена по винтова линия върху цилиндър (валяк). Прослушва се с помощта на игла. Цилиндърът се върти с постоянна скорост. По-нататъшното развитие на звукозаписните апарати става, като записването и прослушването на звука е върху и от диск (плоча).

Thomas Edison with the phonograph in 1877. I wonder what he would have thought of our soon-to-be-outdated CDs

