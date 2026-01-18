Любопитно

18 януари: Арестът на бившия Бившия Първи в България

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

18 януари 2026, 06:15
Тодор Живков   
Източник: GettyImages

Н а 18 януари 1990 г., само два месеца след падането му от власт, бившият генерален секретар на Българската комунистическа партия и дългогодишен държавен ръководител Тодор Живков е арестуван. Събитието бележи символичен край на една епоха и поставя началото на дълъг, противоречив и в крайна сметка незавършил съдебен път.

Тодор Живков управлява България в продължение на 35 години – от 1954 до 1989 г. - най-дълго задържалият се на власт лидер в Източния блок след Йосиф Сталин. В продължение на десетилетия той е централната фигура в политическия, икономическия и обществения живот на страната, олицетворение на социалистическата система и нейните зависимости от Съветския съюз.

След отстраняването му на 10 ноември 1989 г. Живков първоначално е поставен под домашен арест. Малко повече от два месеца по-късно прокуратурата предприема по-твърда стъпка – той е задържан и официално обвинен. Срещу него са повдигнати обвинения за злоупотреба с власт, присвояване на държавни средства в особено големи размери, незаконно раздаване на апартаменти, автомобили и други облаги на приближени лица, както и за нарушения, свързани с управлението на държавата.

По-късно срещу Живков са образувани няколко дела, включително т.нар. „дело за подаръците“, както и дела, засягащи икономическото управление на страната. Обществените очаквания са огромни – за първи път бивш комунистически лидер в България трябва да отговаря пред съда за действията си на върха на властта. Процесите обаче се проточват с години, белязани от процедурни спорове, промени в обвиненията и влошаващото се здравословно състояние на подсъдимия.

През 1992 г. Живков е освободен от ареста по здравословни причини, а по-късно остава под по-лека мярка. Делата срещу него така и не стигат до окончателна присъда. Част от обвиненията са прекратени, други остават без финал поради давност или процесуални пречки.

Тодор Живков умира на 5 август 1998 г. на 86-годишна възраст, без да бъде осъден с влязла в сила присъда. Така неговият арест от 18 януари 1990 г. остава повече като исторически символ, отколкото като завършен акт на правосъдие – символ на трудния и противоречив преход на България от еднопартийна система към демокрация.

  • Във Версай е провъзгласена Германската империя 

На този ден през 1871 г., в разгара на Френско-пруската война, в Огледалната зала на двореца във Версай е провъзгласена Втората германска империя – събитие, което трайно променя политическата карта на Европа. Пруският крал Вилхелм I е обявен за германски император, а зад историческия акт стои архитектът на германското обединение – канцлерът Ото фон Бисмарк.

Провъзгласяването не е случайно нито по място, нито по дата. Изборът на Версай – с юимвол на френската монархическа мощ – е демонстративен жест след серията военни победи на Прусия над Франция. Датата, 18 януари, също носи символика: именно на този ден през 1701 г. е коронясан първият пруски крал, Фридрих I, което подчертава водещата роля на Прусия в новата държава.

Новата империя обединява десетки германски княжества, кралства и свободни градове в една федерална държава, начело с пруския монарх. Реалната власт обаче е концентрирана в ръцете на канцлера Бисмарк, който чрез комбинация от дипломация, войни и политически компромиси успява да наложи германското единство „с желязо и кръв“.

Създаването на Германската империя бележи възхода на Германия като водеща континентална сила. В следващите десетилетия страната преживява бурна индустриализация, икономически растеж и милитаризация, които променят баланса на силите в Европа. Същевременно поражението и унижението на Франция оставят дълбоки рани и засаждат семената на бъдещи конфликти.

Още събития на 18 януари:

  • 532 г. – В Константинопол въстанието Ника, насочено срещу високите данъци и корупцията при император Юстиниан I, е потушено жестоко от войниците на Велизарий, избити са около 30 хил. Души.
  • 1943 г. – Втората световна война: Съветската войска пробива блокадата на Ленинград.
  • Международния ден на Снежния човек

Родени:

  • 1689 г. – роден е френският мислите Шарл дьо Монтескьо
  • 1882 г. – роден е английският писател Алън Милн („Мечо Пух“)
  • 1935 г. – роден е българският поет Дамян Дамянов
  • 1940 г. – роден е българският поет Недялко Йорданов
  • 1955 г. – роден е американският актьор Кевин Костнър („Недосегаемите“, „Танцуващият с вълци“, „Робин Худ: Принцът на крадците“, „Джей Еф Кей“, „Бодигард“, „Уайът Ърп“, „Воден свят“, „Писмо в бутилка“, „Водно конче“)

Починали:

  • 1936 г. – умира британският писател Ръдиард Киплинг („Книга за джунглата“)
Редактор: Надежда Неменски
