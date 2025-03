17 март: Денят на Свети Патрик

17 март е Денят на Свети Патрик или празникът на Свети Патрик, културен и религиозен празник, отбелязван всяка година в Ирландия и от ирландските общности по света. Празникът отбелязва годишнината от смъртта на Свети Патрик през пети век и представлява пристигането на християнството в страната. Тържествата за отбелязване на събитието отдавна се разпространиха по целия свят от „Изумрудения остров“.

Ню Йорк, например, е известен със своите екстравагантни паради и маршируващи оркестри на този ден – традиция, за която се твърди, че датира от 1776 г. Бостън също е известен със своите зрелищни паради с плувки, маршируващи оркестри, музика на живо и боядисана зелена бира! За да не бъде изостанал, Чикаго боядисва реката си в зелено на 17 март през 1962 г. – началото на нова традиция.

This is how it's done 💪 This Saturday at 10am, the Chicago Journeymen Plumbers Local 130 will dye the Chicago River green for the 63rd year to celebrate St. Patrick's Day. This is the process! pic.twitter.com/uz4A3mRSeO — Choose Chicago (@ChooseChicago) March 14, 2025

И така, какво се знае за Свети Патрик? Е, като за начало, не е сигурно, че е ирландец,

твърди, че е регистриран, че е роден в Уелс или Шотландия! Където и да са корените му, историческите книги показват, че в края на четвърти или началото на пети век той е бил заловен от пирати, продаден в робство и държан в робство в продължение на шест години в Ирландия. Като се откъсна от оковите си, той избяга във Франция, където стана монах. Около 432 г. той става епископ и се завръща в Ирландия като мисионер.

Според католическите учени той пристигнал там през 433 г. и скоро срещнал вожд на едно от племената на друидите, който се опитал да го убие. След намесата на Бог Патрик успява да покръсти вожда и продължава да проповядва Евангелието в цяла Ирландия. Той проповядва там в продължение на 40 години, като обръща хиляди хора и строи църкви в цялата страна.

Защо детелината е символ на Ирландия

Трилистната детелина е символ на Ирландия, след като св Патрик я използвал, за да обясни единството на християнската Света Троица. От XVIII в. детелината е символ на Ирландия. Обичаят да се носи трилистна детелина през деня все още се спазва и изображения на трилистници обикновено се виждат по време на празненствата.

Голда Меир става министър-председател на Израел

На 17 март 1969 г. Голда Меир става министър-председател на Израел. Тя е първата и засега единствена жена, премиер на страната. През 1972 в Мюнхен на XX летни Олимпийски игри делегацията на Израел е нападната от терористи, които избиват голяма част от нея в т.нар. мюнхенско клане.

Her qoutes resonate more today, than when she spoke them.



Golda Meir: PM of Israel

1969 - 1974



🧵Thread of her best qoutes.



1/13 pic.twitter.com/Rt3YndbPEb — 𝐆𝐚𝐥 𝐒𝐡𝐚𝐥𝐞𝐯 🎧 (@Dr_logicaI) November 5, 2024

Меир апелира към света „да спаси нашите граждани и да осъди извършения неописуем престъпен акт“. Тя и целият съвет по отбрана, чувствайки, че светът няма да реагира адекватно, възлагат на Мосад да избие замесените дейци на организацията Черен септември и Народния фронт за освобождение на Палестина, където и да се намират.

При управлението на Голда Меир протича и

Войната от Йом Кипур през 1973.

Въпреки противоречивите сведения от разузнаването за предстоящо нападение срещу Израел и предложенията на генерал Давид Елазар за превантивен удар срещу Сирия, Голда Меир решава да изчака и по този начин печели по-голяма международна подкрепа за Израел в последвалата война.

След края на войната правителството на Голда Меир е дестабилизирано от противоречия в управляващата коалиция и от обвиненията в лоша подготовка и грешки при воденето на войната. На 11 април 1974 Голда Меир подава оставка и на 3 юни постът е зает от Ицхак Рабин.

Смъртта на Марк Аврелий

On this day in AD 121, the Philosopher Emperor, Marcus Aurelius, was born.



His diary (never meant for publication) is a reservoir of quotable sayings, preaching resilience and self-control. It's worth reading.



Here's a thread of my favorite lines from his Meditations: 🧵👇 pic.twitter.com/bI8yIdVNsd — CoffeeWithTheClassics (@CoffeewClassics) April 26, 2024

Марк Аврелий Антонин е римски император и философ. Той спада към династията на Антонините и е последният от Петимата добри императори. През неговото царуване империята е въвлечена в изтощителна серия от отбранителни войни по границите си и преминава през период на обществени сътресения и икономически затруднения. Марк Аврелий е запомнен най-вече със своето посвещаване на стоическата философия и с оставените от него философски записки.

Марк Аврелий умира във Виндобона най-вероятно от чума (март 180 г.). Смъртта му причинила всеобща скръб сред народа на Рим. Бива посмъртно удостоен с божествени почести от Сената. Дни преди смъртта си той представил Комод пред своите приятели и войската като бъдещ император.

