17 юли: Полет 17 – една умишлена трагедия над Украйна

П олет 17 на „Малейжа Еърлайнс“ (MH17/MAS17) (авиолиниите на Малайзия) е редовен международен полет по линията Амстердам – Куала Лумпур.

Според съобщение на авиокомпанията самолет „Боинг 777-200ER“, извършващ такъв полет, изчезва от радарите на авиодиспечерите, летейки над Източна Украйна, на 17 юли 2014 г.

Самолетът е свален от подкрепяни от Русия сили с ракета земя-въздух Бук 9M38. Всички 283 пътници и 15 членове на екипажа загинаха.

Контактът със самолета, Boeing 777-200ER, беше загубен, когато той беше на около 50 километра от границата между Украйна и Русия. Малко по-късно е съобщено, че са открити останките на самолета близо до село Грабово в Донецка област.

#OTD in 2014: Malaysia Airlines Flight MH17 was shot down by Russian-controlled forces, killing all 283 passengers and 15 crew. pic.twitter.com/oAPsQZD0kl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 17, 2023

Отговорността за разследването беше делегирана на Нидерландския съвет по безопасност (DSB) и ръководения от Нидерландия съвместен разследващ екип (JIT), който през 2016 г. съобщи, че самолетът е бил свален от ракета земя-въздух „Бук“, изстреляна от контролирана от проруските сепаратисти територия в Украйна. JIT установи, че „Бук“ произхожда от 53-та зенитно-ракетна бригада на Руската федерация и е бил транспортиран от Русия в деня на катастрофата, изстрелян от поле в контролирана от бунтовниците зона, и че системата за изстрелване е върната в Русия след това.

Констатациите на DSB и JIT са в съответствие с по-ранни твърдения на американски и германски разузнавателни източници и на украинското правителство.

Въз основа на заключенията на JIT, правителствата на Холандия и Австралия държаха Русия отговорна за разполагането на установката „Бук“

и започнаха да търсят правни средства за защита през май 2018 г. Руското правителство отрече участие в свалянето на самолета, а версията му за това как е бил свален самолетът е варирала с течение на времето. Отразяването в руските медии също се различава от това в други страни, които първоначално го характеризираха като сваляне на „транспортен самолет Ан-26 на украинските военновъздушни сили“ от сепаратистки сили, преди да преминат към обвиняване на украинските сили за свалянето на MH17.

🗓 | 𝗢𝗻 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗗𝗮𝘆 (𝟮𝟬𝟭𝟰): Malaysia Airlines Flight 17 is shot down over eastern Ukraine by a Buk 9M83 surface-to-air missile launched by pro-Russian rebels and disintegrates, all 298 on board die. This is the deadliest airliner shoot-down in aviation history. pic.twitter.com/XsdPF89xzc — Air Crash Investigation (@AirCrash_) July 17, 2023

На 17 ноември 2022 г., след задочен съдебен процес в Холандия, двама руснаци и един украински сепаратистки бяха признати за виновни за убийството на всички 298 души на борда на полет MH17. Холандският съд също така постанови, че Русия е контролирала сепаратистките сили, сражаващи се в Източна Украйна по това време.

MH17 е втората загуба на самолет на Malaysia Airlines през 2014 г., след изчезването на полет 370 четири месеца по-рано на 8 март. Това е и най-смъртоносният инцидент със сваляне на самолет до момента.

Жестокото убийство на цар Николай II и семейството му

На този ден през 1918 г. е избито руското царско семейство. Има няколко версии за случилото се и историците не са се споразумели за солиден, потвърден обхват на събитията. Според разказа на болшевишкия офицер Яков Юровски (главният палач), на 17 юли 1918 г. царското семейство е събудено около 2:00 ч. сутринта, облечено е и е отведено в полуподземна стая в задната част на къщата на Ипатиев. Претекстът за това преместване е безопасността на семейството, т.е. че антиболшевишките сили се приближават към Екатеринбург и къщата може да бъде обстрелвана.

С Николай, Александра и децата им присъстват техният лекар и трима техни слуги, които доброволно са избрали да останат със семейството: личният лекар на царя Евгений Боткин, прислужницата на съпругата му Анна Демидова, готвачът на семейството Иван Харитонов и лакеят Алексей Труп. Разстрелен отряд е сформиран и чака в съседна стая, съставен от седем комунистически войници от Централна Европа и трима местни болшевики, всички под командването на Юровски.

Николай II носи сина си. Когато семейството пристига в мазето, бившият цар пита дали могат да се донесат столове,

за да могат да седнат жена му и синът му. Юровски заповяда да донесат два стола и когато императрицата и наследникът сядат, палачите влизат в стаята. Юровски им обявява, че Уралският съвет на работническите депутати е решил да ги убие. Смаяният Николай пита: „Какво? Какво казахте?“ и се обръща към семейството си. Юровски бързо повтаря заповедта и Николай казва, според Петър Ермаков: „Не знаете какво правите“.

Former Tsar Nicholas II, his family, and his entourage were executed by their Bolshevik guards in Yekaterinburg on the night of July 16-17, 1918. Ultimate responsibility for the order remains disputed. #OTD #Russia pic.twitter.com/Hoed62U0eU — The History of Socialism (@TheHistoryOfSo1) July 15, 2025

Палачите вадят пистолети и започват да стрелят; Николай е първият, който умира. Юровски по-късно си приписва заслугата за първия изстрел, който убива царя, но неговият протеже, Григорий Никулин, казва години по-късно, че Михаил Медведев е произвел изстрела, който убва Николай. „Той произведе първия изстрел. Той уби царя“, каза той през 1964 г. в записано на касета изявление за радиото. Николай II е прострелян няколко пъти в гърдите (понякога погрешно се твърди, че е бил прострелян в главата, но черепът му не е имал рани от куршуми, когато е открит през 1991 г.). Анастасия, Татяна, Олга и Мария оцеляват след първия залп от куршуми; сестрите носят над 1,3 килограма диаманти и скъпоценни камъни, вшити в дрехите им, което им осигурява известна първоначална защита от куршумите и щиковете. След това са намушкани с щикове и накрая застреляни от близко разстояние в главите им.

В съобщение на Президиума на Уралския регионален съвет на Работническото и селското правителство се подчертава, че са били разкрити конспирации за освобождаване на бившия цар, че контрареволюционни сили настъпват на съветска руска територия и че бившият цар е виновен за непростими престъпления срещу нацията.

Потсдамската конференция

Потсдамската конференция се провежда в Потсдам, в двореца Цецилиенхоф от 17 юли до 2 август 1945 г. с участието на ръководителите на трите най-големи държави от антихитлеристката коалиция във Втората световна война, с цел да се определят следващите стъпки по следвоенното устройство на Европа.

Това е третата и последна среща на голямата тройка от антихитлеристката коалиция.

Първите две се състоят в края на 1943 г. в Техеран (Иран) и в началото на 1945 г. на Ялта (Съветски съюз).

This day in 1945, begin of the Potsdam Conference. The participants were the USSR, the UK and the USA. The goals of the conference included the establishment of postwar order and peace treaty issues.



A different kind of war was about to begin. #WW2 pic.twitter.com/yGCZqwIFg0 — WWII Pictures (@WWIIpix) July 17, 2021

В конференцията участват главите на правителствата на три държави – президентът на САЩ Хари Труман (председателствал всички заседания), председателят на Съвета на Народните комисари на СССР и председател на Държавния комитет на отбраната на СССР Сталин и премиер-министърът на Великобритания Уинстън Чърчил (по време на конференцията претърпява поражение на парламентарните избори), и в Потсдам идва неговия приемник Клемент Атли).

Съюзниците провъзгласяват денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация на Германия.

Провъзгласена е и целта да се съхрани единството на Германия.

At the Potsdam Conference in 1945, Stalin lobbied for the Allies to continue the war and overthrow Franco in Spain. However, the Western powers protected the Spanish fascist leader and prevented Stalin from taking action. pic.twitter.com/jNcmYHRmpu — WW2 The Eastern Front (@ShoahUkraine) January 11, 2025

Съюзниците признават на Италия статут на съвоюваща страна и Сталин предлага това да бъде направено и за България, но Труман и Чърчил отказват да обсъждат въпроса, настоявайки преди това за прилагане на решенията на Ялтенската конференция за провеждане на избори и възстановяване на либералната демокрация в страната.

