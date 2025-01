17 януари – умира велик български цар

П рез 1371 г. на тази дата България губи цар Иван Александър. Царуването му продължава 40 години, което го нарежда на 2-ро място по продължителност след цар Петър I. Редом със Стефан Душан и Йоан Кантакузин, той е сред най-влиятелните личности в историята на Балканския полуостров през XIV в.

По бащина линия е най-изявеният представител на последната българска средновековна династия Шишмановци

(чрез клона ѝ Срацимировци). По майчина линия е потомък на Асеневци.

С идването си на престола Иван Александър установява мирни отношения с новия сръбски крал (цар от 1346 г.) Стефан Душан (1331 – 1355), българин по майчина линия (син на кралица Теодора Смилец), който се жени през 1333 г. за една от сестрите на цар Иван Александър – известната царица Елена Българска. Освен царица Елена в двора на Стефан Душан има и немалко други български роднини на Иван Александър, например друга негова сестра.

Джеймс Кук

#OnThisDay 1776 Captain James Cook left #Plymouth for his 3rd and final voyage of discovery. During the voyage he charted most of the Northwest coast of North America. pic.twitter.com/d7QK9ZsMYE

На 17 януари 1773 в Индийския океан капитан Джеймс Кук достига до 67º 15` ю.ш., ставайки първият европеец пресякъл Южната полярна окръжност. Придвижването по на юг е невъзможно поради тежките ледове покрили океана и Кук поема на североизток към Нова Зеландия.

Кук е английски мореплавател, пътешественик и изследовател, откривател на множество непознати дотогава за европейците острови и територии, учен, член на Британското кралско научно дружество.

Край на кралство Хаваи

На тази дата през 1893 г. е сложен край на монархията в Хаваи. С идването на власт на династията на Луналило, кралската гвардия е разпусната след казармен бунт през септември 1873 г. Под управлението на крал Калакауа е възстановена малка армия, но тя не успява да спре бунта от 1887 г. на Реформистката партия.

През 1891 г. на власт идва кралица Лилиуокалани.

On This Day, January 17, 1893, Queen Liliuokalani, the last monarch of the Kingdom of Hawaii, was deposed in a coup led by American residents in Hawaii, with the support of the United States government. This pivotal event marked the end of the Hawaiian monarchy and set the stage… pic.twitter.com/xdbKb1C1v2