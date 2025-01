16 януари – Иван Грозни, Карл V и „Дон Кихот“

Н а 16 януари 1547 г. Иван Грозни е коронясан за първия цар на Русия. Той е внук на племенницата на последния византийски император (Константин XI), София Палеологина, а посредством нея е потомък и на Асеневци (София е прапраправнучка на цар Иван Асен III) и Велбъждкия деспот Деян. Принадлежи към династиите Палеолози и Кантакузини. Чрез майка си е потомък на Комнините и Комитопулите.

Той е основател на Руското царство и най-дълго управлявалият владетел на Русия,

като по време на управлението му е завладяно Поволжието, започва завладяването на Сибир и са създадени много основни държавни институции, просъществували до XVIII в. В същото време той е запомнен и с ексцентричното си поведение, безпрецедентното за монарх в Европа след християнизацията на континента самообожествяване, което е възприето и от следващите руски владетели до реформите на Петър I, въвеждането на крепостничеството и политиката на масов вътрешен терор.

Прозвището „Грозни“ е транскрипция на руското Грозный, „Страшни“

Карл V абдикира

Charles V was "more blessed than Alexander the Great"



He ruled over the 1st empire on which the sun never sets, and based his personal motto on the life of Hercules



But in the end, he abdicated and lived out his final days in a monastery



