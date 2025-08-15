15 август: Българският удар в сърцето на Византия – падането на Адрианопол

В края на X век България, под управлението на цар Самуил, е в постоянен сблъсък с Византийската империя. В една от най-смелите си военни кампании, българската армия успява да превземе стратегическия град Адрианопол (днешен Одрин) – крепост, която векове наред пази пътя към Константинопол. Това се случва на 15 август 1002 г.

Исторически контекст

Цар Самуил управлява в епоха на непрекъснати войни с Византия. След падането на Преслав под византийска власт през 971 г., Самуил премества центъра на българската мощ на запад, но амбицията му остава същата – защита и разширяване на територията.

В края на 90-те години на X век и началото на XI в. българската войска води успешни походи дълбоко във византийските земи. Превземането на Адрианопол е връхна точка в тази стратегия – градът е ключов търговски и военен център, чието падане нанася тежък удар върху византийската отбрана.

Походът към Одрин

Походът е ръководен лично от цар Самуил, известен с бързите си маневри и способността да изненадва противника. Българската армия преминава през трудни терени, за да избегне директен сблъсък с големи византийски сили, и обкръжава града. След ожесточена обсада, в която българите използват и подвижни обсадни машини, Адрианопол пада.

Завладяването на града укрепва позициите на България в Тракия и показва, че дори големите византийски крепости не са непревземаеми. Победата също така засилва авторитета на Самуил като един от най-умелите военачалници на епохата и вдъхновява нови походи срещу Византия.

Следващите години

Въпреки успехите, войната с Византия продължава още десетилетия. Самуил води ожесточена съпротива срещу император Василий II, но в крайна сметка, след тежки поражения като при с. Ключ (1014 г.), българската държава пада под византийска власт. Превземането на Адрианопол обаче остава като един от символите на военната мощ и държавническия талант на цар Самуил.

Кьолнската катедрала – домът на Тримата влъхви

Катедрала в Кьолн Източник: Kanal3

На 15 август 1248 г., в сърцето на Кьолн, Германия, започва строителството на един от най-величествените храмове в Европа – Кьолнската катедрала. Замислена като дом за безценната реликва – мощите на Тримата влъхви, донесени от Милано през 1164 г., катедралата става символ на вярата и амбицията на града.

Проектът е вдъхновен от готическата архитектура на Франция. Местните духовници и жители на Кьолн искат храм, който да съперничи на най-великите катедрали в Париж, Реймс и Амиен. Планът включва високи арки, изящни розетни прозорци и две кули, които да се издигат над града.

Макар и започнат през 1248 г., строежът продължава столетия. През 16-ти век е спрян за дълго поради липса на средства и интерес, а завършването му става факт едва през 1880 г., когато Германия, обединена под Прусия, го превръща в национален символ.

Светинята на Кьолн

Мощите на Тримата влъхви – мъдреците, които според Библията донесли дарове на новородения Исус – били поместени в изключително красиво украсен златен реликварий. Това превръща катедралата в едно от най-важните места за поклонение в Европа и привлича хиляди поклонници всяка година.

Кьолнската катедрала е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Високите ѝ кули, достигащи 157 метра, я правят една от най-високите църкви в света, а нейната история е вплетена в духовния и културния облик на Европа.

Още събития на 15 август:

1534 г. – Създаден е орденът „Общество на Исус“ от Игнаций Лойола и няколко негови съмишленици в Париж.

1945 г. – Втора световна война: Японският император Хирохито обявява безусловната капитулация на Япония.

Православна и Католическа църква – Успение Богородично (почита се смъртта или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария), в България празника е известен още като Голяма Богородица

Родени:

1769 г. – роден е френският генерал и монарх Наполеон Бонапарт

1938 г. – родена е българската народна певица Янка Рупкина

1944 г. – родена е френската певица Силви Вартан

1950 г. – родена е принцеса Ан, дъщеря на кралица Елизабет II и принц Филип

1963 г. – роден е мексиканският режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту („21 грама“, „Вавилон“, „Завръщането“)

1972 г. – роден е американският актьор Бен Афлек („Добрият Уил Хънтинг“, „Армагедон“, „Влюбеният Шекспир“, „Пърл Харбър“, „Всички страхове“, „Арго“)

