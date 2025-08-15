Любопитно

15 август: Българският удар в сърцето на Византия – падането на Адрианопол

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 август 2025, 06:20
15 август: Българският удар в сърцето на Византия – падането на Адрианопол
Паметникът на цар Самуил в София   
Източник: Георги Димитров

В края на X век България, под управлението на цар Самуил, е в постоянен сблъсък с Византийската империя. В една от най-смелите си военни кампании, българската армия успява да превземе стратегическия град Адрианопол (днешен Одрин) – крепост, която векове наред пази пътя към Константинопол. Това се случва на 15 август 1002 г.

  • Исторически контекст

Цар Самуил управлява в епоха на непрекъснати войни с Византия. След падането на Преслав под византийска власт през 971 г., Самуил премества центъра на българската мощ на запад, но амбицията му остава същата – защита и разширяване на територията.

В края на 90-те години на X век и началото на XI в. българската войска води успешни походи дълбоко във византийските земи. Превземането на Адрианопол е връхна точка в тази стратегия – градът е ключов търговски и военен център, чието падане нанася тежък удар върху византийската отбрана.

  • Походът към Одрин

Походът е ръководен лично от цар Самуил, известен с бързите си маневри и способността да изненадва противника. Българската армия преминава през трудни терени, за да избегне директен сблъсък с големи византийски сили, и обкръжава града. След ожесточена обсада, в която българите използват и подвижни обсадни машини, Адрианопол пада.

Завладяването на града укрепва позициите на България в Тракия и показва, че дори големите византийски крепости не са непревземаеми. Победата също така засилва авторитета на Самуил като един от най-умелите военачалници на епохата и вдъхновява нови походи срещу Византия.

  • Следващите години

Въпреки успехите, войната с Византия продължава още десетилетия. Самуил води ожесточена съпротива срещу император Василий II, но в крайна сметка, след тежки поражения като при с. Ключ (1014 г.), българската държава пада под византийска власт. Превземането на Адрианопол обаче остава като един от символите на военната мощ и държавническия талант на цар Самуил.

Кьолнската катедрала – домът на Тримата влъхви

Катедрала в Кьолн
Катедрала в Кьолн Източник: Kanal3

На 15 август 1248 г., в сърцето на Кьолн, Германия, започва строителството на един от най-величествените храмове в Европа – Кьолнската катедрала. Замислена като дом за безценната реликва – мощите на Тримата влъхви, донесени от Милано през 1164 г., катедралата става символ на вярата и амбицията на града.

Проектът е вдъхновен от готическата архитектура на Франция. Местните духовници и жители на Кьолн искат храм, който да съперничи на най-великите катедрали в Париж, Реймс и Амиен. Планът включва високи арки, изящни розетни прозорци и две кули, които да се издигат над града.

Макар и започнат през 1248 г., строежът продължава столетия. През 16-ти век е спрян за дълго поради липса на средства и интерес, а завършването му става факт едва през 1880 г., когато Германия, обединена под Прусия, го превръща в национален символ.

  • Светинята на Кьолн

Мощите на Тримата влъхви – мъдреците, които според Библията донесли дарове на новородения Исус – били поместени в изключително красиво украсен златен реликварий. Това превръща катедралата в едно от най-важните места за поклонение в Европа и привлича хиляди поклонници всяка година.

Кьолнската катедрала е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Високите ѝ кули, достигащи 157 метра, я правят една от най-високите църкви в света, а нейната история е вплетена в духовния и културния облик на Европа.

Още събития на 15 август:

  • 1534 г. – Създаден е орденът „Общество на Исус“ от Игнаций Лойола и няколко негови съмишленици в Париж.
  • 1945 г. – Втора световна война: Японският император Хирохито обявява безусловната капитулация на Япония.
  • Православна и Католическа църква – Успение Богородично (почита се смъртта или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария), в България празника е известен още като Голяма Богородица

Родени:

  • 1769 г. – роден е френският генерал и монарх Наполеон Бонапарт
  • 1938 г. – родена е българската народна певица Янка Рупкина
  • 1944 г. – родена е френската певица Силви Вартан
  • 1950 г. – родена е принцеса Ан, дъщеря на кралица Елизабет II и принц Филип
  • 1963 г. – роден е мексиканският режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту („21 грама“, „Вавилон“, „Завръщането“)
  • 1972 г. – роден е американският актьор Бен Афлек („Добрият Уил Хънтинг“, „Армагедон“, „Влюбеният Шекспир“, „Пърл Харбър“, „Всички страхове“, „Арго“)

Починали:

  • 1967 г. – умира белгийският художник Рене Магрит

По темата

Редактор: Надежда Неменски
15 август цар Самуил Адрианопул Одрин Византия превземане Кьолн катедрала
Последвайте ни
Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Вредна ли е солта за кучетата

Вредна ли е солта за кучетата

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 14 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 8 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 8 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 11 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция

Зрелищна операция по преместване на 973-тонна църква в Швеция

Свят Преди 24 минути

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

САЩ разпространи график на срещата на Тръмп с Путин

Свят Преди 34 минути

Срещата на върха ще започне в 11 ч. местно време

Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

От Джорджина Родригес до Хейли Бийбър и Карди Би - вижте пръстените на звездите

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Свят Преди 8 часа

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

Израел с план за цивилно управление в Газа

Израел с план за цивилно управление в Газа

Свят Преди 8 часа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

Русия забрани „Репортери без граници“

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 9 часа

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Свят Преди 9 часа

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 10 часа

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

От днес и Белоградчик минава на воден режим

От днес и Белоградчик минава на воден режим

България Преди 10 часа

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Свят Преди 12 часа

Три от тях са били напълно облечени, а четвъртото е било голо

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 13 часа

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

България Преди 13 часа

Движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковск

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 13 часа

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

България Преди 14 часа

Жена и 4-годишно момченце са в критично състояние

Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив

България Преди 14 часа

Привлечени са като обвиняеми шестима мъже

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 15 август, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 август, петък

Edna.bg

България със скок в ранглистата на УЕФА

Gong.bg

Ето кои отбори се класираха за плейофите в Лига Европа, резултати

Gong.bg

Аляска - територията, която Русия продава на САЩ за "жълти стотинки"

Nova.bg

Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg