Любопитно

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Вижте какво се е случило на този ден в историята

12 май 2026, 06:37
12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета
Паметник на Георги Бенковски   
Източник: БТА

П ролетта на 1876 г. не ухае на пробуждане, а на барут и изпепелени надежди. Когато на 20 април Кървавото писмо пристига в Панагюрище и камбаните бият за свобода, никой не подозира, че само няколко седмици по-късно Балканът ще приюти в своята пазва един от най-великите си синове, превръщайки го в легенда.

На 12 май край бреговете на река Костина утихва гласът на човека, който дръзна да каже: „Моята цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее“.

Георги Бенковски – пламенният, суровият и непреклонен водач на Априлското въстание, намира смъртта си точно когато бунтът заглъхва в пепелищата на Средногорието. Неговата съдба е огледало на българската орис: от величието на конския тръс до самотата на предателството.

От Панагюрище до пещерите на Стара планина

След жестокото потушаване на въстанието в Четвърти революционен окръг, Бенковски не преклонява глава. Неговата легендарна „Хвърковата чета“ вече е разпръсната, а той, заедно с шепа верни другари – Захари Стоянов, отец Кирил и Стефо Далматинеца – започва изнурителен преход през билото на Стара планина. Дните са белязани от глад, студ и непрогледна мъгла, а нощите – от постоянния страх, че всяко шумолене на листата може да е вражеска потеря.

Войводата, който доскоро е предвождал стотици конници, сега се придвижва като сянка из тетевенските гори. Именно тук, в сърцето на планината, историята се подготвя да затвори една от най-драматичните си страници. В тези мигове Бенковски остава верен на себе си – мълчалив, вглъбен и сякаш примирен с факта, че саможертвата е единственият останал път към свободата.

Мостът на предателството край река Костина

Трагедията се разиграва на 12 май (24 май по нов стил), когато групата се доверява на местния говедар Въльо Стоилов. Човекът, обещал да ги преведе на безопасно място, всъщност ги отвежда право в капана на турската засада. Край малко дървено мостче над река Костина, тишината на гората е разцепена от залп.

Бенковски пада покосен на място. Той не умира в открит бой на бойното поле, за което вероятно е мечтал, а от куршум, изстрелян от засада. Сцената е толкова разтърсваща, че дори хроникьорът Захари Стоянов, който по чудо успява да се спаси, скачайки в ледените води на реката, по-късно описва този момент с неподражаема болка. Главата на войводата е отрязана и измита в реката – кървав ритуал, който трябва да докаже на властта, че „опасността“ е ликвидирана.

Днес лобното място на Георги Бенковски е място на поклонение, но неговият истински паметник не е в камъка, а в съзнанието ни. Смъртта му не е край, а началото на мита за Хвърковатия войвода. Той беше човекът, който превърна раята в народ и показа, че свободата е въпрос на вътрешно решение, преди да стане политическа реалност.

  • Коронацията, която не трябваше да се случва

Има моменти в историята, които не са планирани в бляскавите зали на дворците, а са изковани от неочаквани кризи и личностни драми. 12 май 1937 г. е точно такъв ден. Докато пролетният дъжд мие улиците на Лондон, Уестминстърското абатство се подготвя за церемония, която само допреди няколко месеца е била предвидена за съвсем друг човек. Но вместо скандалния Едуард VIII, по пътеката към трона пристъпва неговият по-малък брат – Албърт, който светът ще запомни като Джордж VI.

Това не е просто разказ за корони, хермелин и скъпоценни камъни. Това е историята на един срамежлив мъж, който се бори с говорния си дефект, и на една жена със стоманена воля, която застава до него, за да спаси британската монархия в нейния най-тъмен час.

Сянката на абдикацията и тежестта на короната

През декември 1936 г. Британската империя е разтърсена от безпрецедентна криза. Крал Едуард VIII избира любовта пред короната, абдикирайки заради американката Уолис Симпсън. За неговия брат, Бърти (както го наричат в семейството), това е лична трагедия. Той никога не е искал трона. Албърт е човек на усамотението, семейния уют и спокойствието – качества, които изглеждат несъвместими с огромната отговорност да бъдеш символ на нация в навечерието на световна война.

Легендата разказва, че когато разбира за абдикацията, той отива при майка си, кралица Мери, и плаче на рамото ѝ като дете. Но дългът за един Уиндзор е над всичко. В деня на коронацията, 12 май, той приема името Джордж VI – съзнателен избор, целящ да демонстрира приемственост с управлението на баща му и да върне доверието в короната.

Елизабет: Скалата зад трона

До него в този съдбовен ден стои Елизабет Боуз-Лайън – новата кралица, която по-късно светът ще обикне като Кралицата-майка. Със своята ведра усмивка и непоколебимо присъствие, тя е тази, която вдъхва увереност на своя съпруг. Тя е неговият глас, когато думите засядат, и неговата смелост, когато светът изглежда плашещ.

Церемонията в абатството е първата, излъчвана по радиото и заснета за кинохрониките, което позволява на милиони хора по света да станат свидетели на мистичния ритуал. Когато тежката корона на Свети Едуард е положена върху главата на Джордж VI, присъстващите забелязват не величието на един завоевател, а сериозността на един човек, който приема своята съдба като жертва в името на народа си.

Коронацията на 12 май 1937 г. поставя началото на едно от най-достойните управления в модерната история. Джордж VI и Елизабет се превръщат в символи на съпротивата по време на Втората световна война, отказвайки да напуснат Лондон дори по време на най-тежките бомбардировки.

Родени:

  • 1907 г. – родена е американската актриса Катрин Хепбърн
  • 1950 г. – роден е ирландският актьор Гейбриъл Бърн
Априлско въстание Георги Бенковски Българска история Предателство Хвърковата чета Джордж VI Коронация Британска монархия Елизабет Боуз Лайън Абдикация
Последвайте ни
Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

България Преди 19 минути

"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 39 минути

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Свят Преди 7 часа

Муцунски: В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Свят Преди 8 часа

След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа

МВР започва проверка в полицията в Габрово

МВР започва проверка в полицията в Габрово

България Преди 8 часа

Кандев заяви, че още сутринта е била инициирана работна група

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

България Преди 9 часа

Покривът и горният етаж са напълно изгорели

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 9 часа

Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Свят Преди 10 часа

Калас: Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

Свят Преди 10 часа

Тръмп за отговора на Иран: Бих го определил като най-слабия до момента

Тир се преобърна и блокира път Е-79

Тир се преобърна и блокира път Е-79

България Преди 10 часа

Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

България Преди 10 часа

Dir.bg отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика

Радев назначи двама нови зам.-министри

Радев назначи двама нови зам.-министри

България Преди 10 часа

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

България Преди 11 часа

Петрова: Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

България Преди 11 часа

Петросян, който е роден в България, няма българско гражданство

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

България Преди 12 часа

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Свят Преди 13 часа

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 12 май, вторник

Edna.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Георги Чиликов: С мен не се работи лесно, сега мисля да си почина

Gong.bg

Сълзи в очите на Георги Чиликов след промоцията

Gong.bg

32 000 км, 4 континента, 11 години: Уникалната история на първата жена, обиколила света пеша (СНИМКИ)

Nova.bg

Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени

Nova.bg