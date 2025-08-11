Любопитно

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

Почитаме паметта на св. дякон Евпъл и на св. мъченица Сузана

11 август 2025, 08:36
11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 11 август Българската православна църква почита паметта на св. дякон Евпъл и на св. мъченица Сузана.

Във време на страшното гонение при Диоклетиан живял в Сицилия св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власи старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят.

Бил заловен, когато в една бедна колиба чел св. Евангелие.

В мрачната тъмница св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Пред смъртта си той с в глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: „Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верн рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча н палача.

Света Сузана (Сосана) била дъщеря на презвитер Гаваний. Самият той бил брат на тогавашния римски папа Гай (папа от 283 г. до 22 април 296 г).

Тъй като добре познавал езическите философ бил изучил отлично Свещеното Писание, Гавиний, по съвета на брат си, написал много книги като опровержение на езическите заблуждения.

Сузана се отличавала с ум и телесна красота, която била превъзхождана от духовната ѝ красота.

Император Диоклециан поискал я направи жена на своя син Максимиан. В действителност той не бил син на Диоклециан, а бил осиновен него, защото произхождал от много близки роднини на императора.

Тя отказала да се омъжи за него, а това разгневило императора. Подложена била на страшни мъчения. Главата й била отсечена с меч. Светият Папа Гай осветил къщата, в която била пролята кръвта на мъченицата за храм.

Имен ден празнуват всички, които носят имената Сузана, Сузанна, Сосана, Лиляна и техните производни. Името Сузана има древноеврейски произход и означава „лилия“, символ на чистота и невинност. Лиляна също е свързано с цветето лилия и носи същата символика в християнската традиция."

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Всичко от днес

