Любопитно

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

На 10 август почитаме паметта на свети архидякон Лаврентий

10 август 2025, 08:59
10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 10 август почитаме паметта на свети архидякон Лаврентий.

Свещеномъченикът Лаврентий бил родом от Испания, но служил на Църквата в Рим в средата на III век.

Като архидякон, т.е. първи от седемте дякони на Римската църква, на него било поверено управлението на църковното имущество, за да се грижи за бедните, болните и сираците. 

Но по времето на император Валериан започнали гоненията срещу християните по силата на указ, който задължавал всички жители на империята да принасят жертва на езическите божества "за благото и сигурността на империята и императора". А за християнството се разпространявали разни измислици, например че са човекоядци, защото се причeстяват с тялото и кръвта на Иисус Христос. 

Затова християните се криели и извършвали богослуженията в частни домове или извън населените места, или в катакомбите на имперската столица, където били погребани и много мъченици за вярата.

При това гонение римският епископ папа Сикст II пръв станал жертва, като бил обезглавен, защото не приел да се отрече от вярата си в Христос и да принесе жертва на идолите.

След три дни заловили и Лаврентий. Заповядали му да предаде църковните съкровища. Дяконът се съгласил и след известно време се върнал с голяма върволица от каруци, пълни със сираци, бедни и недъгави хора. На владетеля заявил спокойно, че съкровищата на Църквата са у всички тези онеправдани хора, "където ни молец, ни ръжда ги яде и където крадци не подкопават и не крадат" (Матей 6:20). 

Разгневени, езичниците изпекли Лаврентий жив на желязна скара.

Така той предал Богу духа си на 10 август 258 г. Останките от тялото му били прибрани от християнина Иполит. Но когато владетелят научил за това, заповядал да завържат Иполит зад диви коне и да го влачат. Така и той завършил живота си като мъченик за вярата в Иисус Христос, Спасителя на света.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Последвайте ни
Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Скритите и практични функции на Waze, които не използвате

Скритите и практични функции на Waze, които не използвате

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 32 минути

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 1 час

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 2 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 2 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

България Преди 2 часа

Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 10 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 11 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 12 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 12 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

България Преди 13 часа

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

България Преди 13 часа

Мерките ще се следят с електронни гривни

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

България Преди 13 часа

Огънят е достигнал до вилната зона на града

Българин изчезна в Охридското езеро

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 14 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 14 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 15 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

България Преди 15 часа

Огънят обхваща сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Слаба без глад: 10 храни, които те засищат за по-дълго време

Edna.bg

Професионален празник и имен ден: Вижте кой празнува днес!

Edna.bg

Шаби Алонсо с голямо нововъведение в Реал Мадрид

Gong.bg

Левски атакува върха срещу Спартак Варна, но с поглед към реванша в Баку

Gong.bg

Остава в сила бедственото положение в Сунгурларе и околните села

Nova.bg

Горещо време в неделя с температури до 40 градуса

Nova.bg