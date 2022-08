1 август – Международен ден без деца

М еждународният ден без деца се отбелязва ежегодно на 1 август.



Създаден е през 1973 г. в Съединените щати от Националния алианс за избираемо родителство, по това време Национална организация за неродители (N.O.N.), под името "Ден на неродителите".

Today is International #Childfree Day. There are lots of misconceptions and hurtful stereotypes regarding #cf culture, but it basically boils down to the fact that we have chosen now and for the foreseeable future not to have children for a variety of reasons. #childfreechristian pic.twitter.com/Z1jMAE9hXu