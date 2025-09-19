Проучване на Viber: Жените в България търсят сигурност и смислени връзки в онлайн запознанствата

Ж ените в България поставят безопасността и автентичността на първо място, когато използват приложения за запознанства. Това показва анкета на Viber България, проведена сред дамите в платформата. Според резултатите 56% търсят сериозна връзка, докато 29% биха се включили активно само ако приложението предлага по-голяма защита и поверителност.

Най-силен мотив за започване на разговор са общите интереси - посочени от 63% от участничките. Други важни фактори са уважителното първо съобщение (19%) и ясна, актуална снимка (14%). За над половината жени (55%) ключова функция е възможността профилът да се скрива от познати контакти, а 21% определят лесните опции за блокиране и докладване като решаващи за сигурността.

Източник: Thinkstock/Guliver

Сред най-често посочваните предимства на онлайн запознанствата са възможността да се срещат повече хора извън обичайния социален кръг (54%), както и шансът за опознаване чрез чат преди реална среща (16%). В същото време дамите ясно очертават и "червените флагове" - несъответствия в профила (54%) и искане на лични данни твърде рано (27%).

В отговор на тези нагласи, Viber представя услугата Viber Dating - пространство, в което потребителите се регистрират с телефонния си номер, но личните данни остават скрити. Профилите за запознанства са отделени от основния акаунт, а потребителите имат контрол върху това кой може да ги вижда.

Новият дигитален Купидон променя играта

"Viber Dating е създаден за истински хора и истински връзки, в сигурна и дискретна среда", посочват от компанията.