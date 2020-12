Швеция казва, че няма нужда от маски

Ш веция все още няма нужда от маски, каза висш здравен служител в момент, когато смъртните случаи от COVID-19 в страната надхвърлиха 7000 и след като Световната здравна организация (СЗО) разшири препоръките за носенето на маски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

