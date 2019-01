Семената от памук, които покълнаха на Луната, са загинали. Това съобщиха от Китайската национална космическа администрация.

За момент светът беше убеден, че животът на нашия спътник, поне в защитени условия, е възможен. В крайна сметка обаче биосферният експеримент на мисията Чан'ъ-4 приключи с неуспех, но не и с провал.

Опитът да се създаде функционираща биосфера на Луната приключи след 212,75 часа, когато температурата в специалния контейнер се понижи до минус 52 градуса по Целзий. Покълналите семена от памук, картофите, дрождите и плодните мухи са загинали. В същото време температурата на повърхността на Луната извън контейнера е била минус 180 градуса.

Експериментът няма как да продължи, тъй като прилуненият изследователски модул няма как да поддържа годна за живот температура по време на лунната нощ.

Сега растенията и семената постепенно ще се разлагат в напълно затворения контейнер и няма да повлияят на околната среда на Луната, посочват от Китайската национална космическа администрация.

Нашият спътник вече е замърсен с останки от човешка дейност от серията мисии по програмата „Аполо”, извършени от САЩ през 60-те и 70-те години на миналия век, оставяйки около 400 кг отпадъци.

И все пак биосферният експеримент, извършен от китайските учени не е провал, тъй като събраните данни ще помогнат за усъвършенстване на наличните технологии и нови мисии в бъдеще.

