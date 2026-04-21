Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

С лужители на Районното управление в Монтана са разкрили схема за купуване на гласове в село Вирове. По данни на полицията, на 19 април около обяд 58-годишен мъж с криминално минало е предлагал парична облага на местни жители, за да гласуват в полза на конкретна политическа сила.

Арестуваха мъж от Монтанско за купуване на гласове

Установени са четирима души от селото, които са упражнили правото си на вот срещу обещание да получат по 40 евро след изборния ден.

Напрежението ескалирало в същата вечер, когато между 58-годишния мъж и 34-годишен рецидивист - един от хората, на които били обещани пари, възникнал конфликт, прераснал във физическа саморазправа. В резултат на сблъсъка по-младият мъж е получил порезна рана на ръката, а по-възрастният е с оток на мозъка.

Пострадалият 58-годишен е настанен в болницата в Монтана с опасност за живота. 34-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани две досъдебни производства - за купуване на гласове и за причиняване на телесна повреда.