Желязков: Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска

С полагане на венци и тържествена заря-проверка военнослужещи и министри отбелязаха 140-ата годишнина от Сръбско-българската война пред Мемориален комплекс "Героите на Сливница" в едноименния град.

По време на тържествената церемония присъстваха министър-председателят Росен Желязков, министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, българският патриарх Даниил, кметът на Сливница Васко Стоилков, офицери и официални гости.

Източник: БТА

"Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска. Нашата армия се е придвижила за три денонощия от турската граница. Ходели са по трима с пушка на раменете, така са се придвижвали. Това е подвиг в нашата военна история", каза кметът на Сливница Васко Стоилков.

Той посочи, че местното население тогава е участвало активно във военните действия. "Всички мъже са били на фронта, жените са изхранвали войниците, а децата са им носили вода", допълни Стоилков, който подчерта, че се чувства горд, че самият той е от този регион.

"Инвестирането в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение, желание и посвещение на воинската професия. Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на воинската професия, защото най-важната цел е отбраната на отечеството", каза министър-председателят Росен Желязков в речта си.

Източник: БТА

По-рано през деня пред Пантеона "Майка България“ при село Гургулят и пред паметника "Петимата капитани“ в Сливница, военнослужещи поставиха венци и отдадоха почит към загиналите по повод 140-годишнина от Сръбско-българската война.