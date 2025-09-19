Желязков: Правителството получи ново доверие

П равителството получи ново доверие, коментира премиерът Росен Желязков пред журналисти в Созопол, където участва в учението „Синя граница“.

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера.

Премиерът благодари за подкрепа на партиите, част от управляващото мнозинство – ГЕРБ – СДС, "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ", както и на „ДПС-Ново начало“, въпреки че официално формацията не е част от мнозинството.

По повод дебатите в парламента, премиерът изтъкна, че са неща, чувани и през 2024 година, и през последните дни, но не се е чуло по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България.

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

"Разбрахме, че като че ли политическата класа търси решаване на политически въпроси не в парламента, а на улицата, правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а другаде, че институциите не си взаимодействат", допълни Росен Желязков.

Според него картината е друга: "Има нужда от стабилност, за да се адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Само така може да се посрещнат нуждите на обществото, като се започне от работеща икономика, през доходи до работеща съдебна система", посочи премиерът.