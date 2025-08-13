България

Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите

Кабинетът гледа много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат, заяви премиерът

13 август 2025, 10:43
Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите
Източник: БТА

Т ова правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, в момента си е поставило определени амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите, гледайки много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат. Това каза премиерът Росен Желязков в началото на днешното седмично правителствено заседание. 

„Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни“, каза премиерът Желязков. 

„Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието, отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление. Ние осъществяваме политики, не се занимаваме със сплетни“, посочи още министър-председателят.

Според министър-председателя се наблюдава „нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите“.

„Това не позволява да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а е парализиран. Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие, със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс. Считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничеството, каквото е предписано в българската Конституция“, подчерта Росен Желязков. 

„За правителството политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемане на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента“, смята премиерът Росен Желязков. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Последвайте ни
Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Срещата в Аляска: Защо точно там и как ще протече

Срещата в Аляска: Защо точно там и как ще протече

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Всички жени на Доналд Тръмп - от Ивана до Мелания</p>

Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

Свят Преди 14 минути

От Ивана Зелничкова и Марла Мейпълс до Мелания Тръмп – преглед на романтичните връзки на бившия американски президент през годините

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

България Преди 28 минути

Темата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец

<p>Нови правила за майчинството застрашават жените земеделки</p>

БАБ: Новите промени в Кодекса за социално осигуряване ощетяват майките земеделски производители

България Преди 47 минути

В официално становище до министър Гуцанов организацията посочва, че мярката е дискриминационна и застрашава младите семейства в селското стопанство

<p>Възходът на &bdquo;сиво сексуалните&ldquo; &ndash; нов вид сексуална ориентация</p>

Възходът на „сиво сексуалните“ – нов вид сексуална ориентация

Любопитно Преди 55 минути

Тенденцията идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

Любопитно Преди 56 минути

„Честно, бих подновявал обетите си с нея всеки ден“

<p>Украйна разкри какво я ужасява най-много в срещата между Тръмп и Путин</p>

Украйна иска от срещата в Аляска: Трайно примирие, гаранции за сигурност и милиарди в плащания от Русия

Свят Преди 1 час

Киев се страхува да не бъде изключен от преговорите, докато Тръмп може да укрепи позициите на Путин точно в момент, когато Русия започва да усеща натиска на войната

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

България Преди 2 часа

От 2021 г. къщи в затворените комплекси са поскъпнали с над 75%

<p>Брад Пит сред жертвите на улична банда</p>

Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит

Свят Преди 2 часа

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 2 часа

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

България Преди 2 часа

Коментар по темата и препоръки от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 2 часа

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 2 часа

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 2 часа

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

Пожар Калимок Бръшлен

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

България Преди 2 часа

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Не го разпознаха и го претърсиха: Какво се случи с Лео ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Edna.bg

Мойсес Кайседо за DIEMA SPORT: Наслаждавам се на футбола при Мареска

Gong.bg

Защитник на ЦСКА отказа да тренира, води преговори с три клуба

Gong.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg

Издирват трима от „Наглите”

Nova.bg