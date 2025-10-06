Откриха обгоряло тяло на мъж в разградско село

О бгоряло тяло на мъж е открито след пожар в покрайнините на разградското село Осенец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът е подаден около 15.00 часа на 5 октомври на тел.112 от кмета на населеното място. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие.

Установена е самоличността на мъжа - 73-годишен от село Стражец. Тялото е откарано за аутопсия в болница в Русе. По случая е образувано досъдебно производство.

За БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева уточни, че мъжът е бил клошар, обикалял с каруца и събирал отпадъци по казаните.

По първоначални данни причината за пожара най-вероятно е запалване на някакви дюшеци или други боклуци, вследствие на което се е задушил загиналият, посочи Георгиева.