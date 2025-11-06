Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

М инистърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница. Това съобщиха от здравната институция в съобщение до медиите.

"Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия. Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност", посочват от МЗ.

Институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение, допълват те.

"Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години. Подобна нагласа не подпомага диалога, а отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не допълнително напрежение", посочват още от здравното ведомство.

Според позицията изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на София, допълват от Министерството на здравеопазването.

"По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност. Проектът за Национална детска болница е дългосрочен. Не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта", съобщават още от Министерството на здравеопазването и изразяват признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа.