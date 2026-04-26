Започва поетапно спиране на парното в София от утре

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това

П оради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури, "Топлофикация София“ започва поетапно спиране на отоплението от 27 април 2026 г. 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, се очаква до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма.

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител.

За клиентите, обслужвани от "Топлофикация София“ ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

Дружеството обръща внимание, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода, ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

В случай, че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет. Услугата се заплаща съгласно ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

“Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре“, се добавя в изявлението

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

"Продължаваме промяната" свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Няма информация Делян Пеевски и Десислава Атанасова да са пътували в един и същи самолет, каза още министърът

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Принцесата на Уелс почете Деня на Анзак с трогателен жест и безупречен стил. Скрит детайл в личното ѝ послание и необичайният ѝ подпис под венеца, положен от името на крал Чарлз III, предизвикаха вълна от коментари сред кралските фенове

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен", че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ" паразит за десетилетия

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

