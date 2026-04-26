Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Ж ена на 29 години изгоря в колата си в района на бившия къмпинг „Европа“, съобщи „Булфото“, цитирана от NOVA. Там е открит изпепелен автомобил, в който е намерено тялото ѝ.

На място се извършва оглед от екипи на полицията, като действията по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължават. Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление.

Самоличността на загиналата вече е установена. По първоначална информация става дума за млада жена на 29 години, която е преминала през тежък личен период, включително сложна раздяла, като тази подробност също е част от контекста на разследването.