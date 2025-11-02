България

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Щетите са в процес на изясняване

2 ноември 2025, 15:03
Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана
Източник: БТА

Н а 2 ноември около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в гр. Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила. Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

Запалиха луксозен софийски автомобил в Монтана

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов излезе с позиция, че застава зад всеки съвестен служител и обяви, че семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ.

Директорът на Областната инспекция по труда в Монтана Димитър Петров каза, че е запознат със случая, но няма повече информация. Той допълни, че Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" са съпричастни и ще се съдействат при разследването, за да се установи каква е истината.  

Източник: БТА,  Милена Островска    
Запалени автомобили Монтана Умишлен палеж Инспекция по труда Полицейско разследване Борислав Гуцанов Пожарникари Досъдебно производство Три коли Инспектор
Последвайте ни

По темата

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

"Нестандартен бохем с хаплив хумор": Изпратихме Иван Тенев в последния му път

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 23 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 18 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 18 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 17 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел&nbsp;</p>

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

България Преди 41 минути

Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

България Преди 1 час

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 3 часа

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 3 часа

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано, че четирима души са били убити при израелски удар

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Любопитно Преди 4 часа

Често християните са ставали жертва на политически борби както вътре в една империя или държава, така и между държавите

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Свят Преди 4 часа

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 4 часа

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

България Преди 4 часа

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 4 часа

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

<p>Президентът на ЕЦБ&nbsp;с напомняне към България</p>

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

България Преди 5 часа

Тя подчерта, че въвеждането на новата валута означава "нови монети, нови банкноти и обща валута за споделено бъдеще"

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

България Преди 5 часа

По всяка вероятност, мъжът не е искал да бъде намерен

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 6 часа

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Виетнам може да получи C-130 самолети и хеликоптери от САЩ&nbsp;</p>

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

България Преди 6 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

<p>Учени засичат екзотични гости в Черно море</p>

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

България Преди 6 часа

Климатичните промени ли са причината

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Свят Преди 6 часа

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите има и деца

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg

Мъдрата притча за снежинките и съдбата, която сами си избираме

Edna.bg

Искрено и лично: Защо мъжете обичат пищни жени?

Edna.bg

Избери играч на мача Арда - Левски

Gong.bg

Христо Янев с джентълменско поведение преди мача с Левски

Gong.bg

Столични полицаи заловиха 70 000 къса цигари без бандерол

Nova.bg

Казусът "Лукойл": Полезните ходове на България според управляващи и опозиция

Nova.bg