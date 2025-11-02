Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Н а 2 ноември около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в гр. Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила. Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

Запалиха луксозен софийски автомобил в Монтана

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов излезе с позиция, че застава зад всеки съвестен служител и обяви, че семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ.

Директорът на Областната инспекция по труда в Монтана Димитър Петров каза, че е запознат със случая, но няма повече информация. Той допълни, че Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" са съпричастни и ще се съдействат при разследването, за да се установи каква е истината.