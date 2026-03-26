Загинал е човек около хижа Грънчар

Н ормални са условията за зимен туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините има разкъсана облачност и слаб вятър на повечето места. Температурите все още са отрицателни, допълниха от спасителната служба.

За всички в планината: Внимание, ураганен вятър и лоши условия

От ПСС съобщиха за загинал човек около хижа Грънчар в сряда следобед. Не са известни причините за смъртта му.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде разкъсана, предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната - с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове - силен до бурен, вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.