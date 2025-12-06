Каквото похарчиш на Никулден, се връща тройно: Забравената традиция с неочакван смисъл

Любопитно

Светецът, който владее морето, пази рибарите – и има изненадващо модерно присъствие

6 декември 2025, 08:53
Н икулден е един от най-почитаните зимни празници в България. Всички знаем „големите“ традиции – шаранът, именниците, рибарите, празничната трапеза.

Но около този ден съществуват десетки пo-малки, любопитни, магически и понякога забравени ритуали, които разкриват защо българите всъщност толкова обичат свети Николай.

Събрахме най-интересните, които може да прочетете в следващите редове.

1. “Пробитата лодка” – легенда, която всъщност обяснява защо има шаран на масата

Според старото предание свети Николай избавил беден рибар, като запушил пробойната на лодката с шаран.
Затова и днес рибата е символ на спасението, а не просто меню.

Модерен прочит:

Все повече семейства споделят символиката – днешните „пробойни“ са стрес, несигурност, липса на време. Затова на Никулден се готвят риби, които “затварят дупките” в годината – яденето става своеобразен ритуал за защита и късмет.

2. Трапезата е била „покана към морето“

В някои черноморски села стопанката оставяла части от рибата пред вратата, за да бъде „нахранено морето“ и да не вземе човек през зимата.

Днес:

Тази традиция се преражда под нова форма – много семейства приготвят специални рибни ястия и ги носят на съседи или възрастни хора. Смята се, че „нахраненият“ човек връща късмет.

3. Никулден е вторият “ден на богатството” след Коледа

Малко известно е, че според народната вяра св. Николай е не само закрилник на моряците, но и господар на водните съкровища и невидимите богатства.

Затова някога хората вярвали, че:

  • каквото похарчиш на Никулден „се връща тройно“;
  • не се дава заем, за да не „изтече“ късметът като вода.

Днес:

Много млади хора използват датата като ден за финансово планиране — правят си списък на целите за следващата година, вярвайки, че светецът поддържа „водата в ума им чиста“.

4. Моряците имат свой „невидим поздрав“

В старите пристанища моряците се поздравявали не с думи, а като докосвали леко ръкава си. Това бил знаk, че “няма дупки в кораба, братко”.

Днес:

Българските моряци продължават ритуала, но в по-модерна версия – пращат съобщение с иконата на св. Николай или снимка на море с думите “Дръж ни над водата”.

Такова съдържание всъщност се превърна в мини онлайн традиция.

5. Ден за прошка между мъже

На много места Никулден бил моментът, в който мъжете са си “изплащали дълговете на честта”:

– ако имат конфликт – уреждат го;
– ако са се карали – отиват да се помирят;
– ако са обидили някого – подаряват му риба.

Днес:

Тази идея се възражда под форма на “мъжки празничен обяд”, на който приятели се събират, дори и да не празнуват имен ден.

6. Нощта на “бурния сън”

В някои райони се казва, че сънят срещу Никулден „не е тих“ – вярвало се е, че св. Николай броди из моретата и бурите се събират около него.

Днес:

Това е повод много хора да правят импровизирани „желания преди сън“, защото смятат, че светецът чува най-много тази нощ.

7. Най-нестандартната традиция: подаряване на сол

Да подариш сол на Никулден било знак, че пожелаваш сила, чистота и дом без бури. Това се правело само между най-близки.

Днес:

Тази традиция буквално се завръща — но в модерна форма:

– хималайска сол
– черна морска сол
– ароматни солни бурканчета

Нещо малко, но символично — и изненадващо модерно.

Никулден е мост между море, богатство и закрила – и продължава да се променя

Макар да е един от старите зимни празници, Никулден никога не е бил застинал във времето.
Той живее чрез ежедневните ритуали, малките символи, новите вкусове, семейните истории.

Традициите не изискват да ги повтаряме дословно — достатъчно е да запазим смисъла:

  • Да има светлина, закрила, щедрост и спокойствие.
  • Всичко друго е само вода.
