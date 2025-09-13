България

"Възраждане" излезе на протест в София (СНИМКИ)

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

13 септември 2025, 08:44
"Възраждане" излезе на протест в София (СНИМКИ)
Източник: Иван Кънчев, NOVA

Д нес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".

В 16.00 часа протестиращите се събраха в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

,
Източник: Иван Кънчев, NOVA

"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".

Източник: БГНЕС    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

