България

"Възраждане" с нов протест в София

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

13 септември 2025, 08:44
"Възраждане" с нов протест в София
Източник: Георги Димитров/Vesti

Д нес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".

В 16.00 часа протестиращите ще се съберат в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".

Източник: БГНЕС    
Възраждане Национален протест Оставка на кабинета София Народно събрание Костадин Костадинов Правителство Политически упадък Протести България
Последвайте ни

По темата

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Тайван предупреди Китай: Ще последва

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво представлява котешкият вирус на херпес

Какво представлява котешкият вирус на херпес

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 18 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 19 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ</p>

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Свят Преди 29 минути

Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Свят Преди 41 минути

След стрелбата Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата"

<p>Зеленски: Руското настъпление към Суми се провали</p>

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Свят Преди 2 часа

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Свят Преди 2 часа

Бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 2 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Любопитно Преди 2 часа

Тъмната материя е невидима материя, която не излъчва собствена светлина

Снимката е илюстративна

Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Любопитно Преди 2 часа

Популярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

Свят Преди 2 часа

Геополитическата нестабилност принуждава Европа да погледне към небето в търсене на енергийна сигурност

<p>13 септември: Денят, в който &bdquo;История славянобългарска&ldquo; докосна родината</p>

13 септември: Денят, в който „История славянобългарска“ докосна родината

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Технологии Преди 3 часа

Изборът на смарт часовник става все по-труден

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Свят Преди 10 часа

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Свят Преди 12 часа

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Свят Преди 12 часа

Тръмп вече е разположил националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон

Израел отхвърли декларацията на ООН

Израел отхвърли декларацията на ООН

Свят Преди 12 часа

Марморщайн: Общото събрание е политически цирк

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

Тенис дивата Цвети Пиронкова на 38! Вижте я с двете ѝ деца днес!

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 септември, събота

Edna.bg

Карал проби в Левски стана национал на Турция

Gong.bg

Левски с нов спонсор от следващата година?

Gong.bg

Бум на резервации за Нова година в Банско

Nova.bg

САЩ пред Съвета за сигурност на ООН: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

Nova.bg