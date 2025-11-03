Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

В ъзрастна жена загина пожар тази нощ в апартамент във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за огъня е получен в 02.37 ч. в Районно управление - Враца.

В една от стаите е намерена починала 83-годишна жена, а 55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана до болница „Пирогов“ в София с множество изгаряния и с опасност за живота.

Пожарът е изгасен от служители на противопожарната служба в града, а като вероятна причина за пламването на огъня се посочва отоплителен уред. Предстои допълнителен оглед, по случая е образувано досъдебно производство.

През лятото в областта няма загинали при пожари, пострадали са двама, отчетоха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Враца. През март възрастен човек на 90 години загуби живота си във Врачанско заради пожар, причинен от отоплителен уред.