Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча купел, Люлин, „Зона Б-5“

18 януари 2026, 08:51
Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване
В ъздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване. Отчетени са повишени норми на праховите частици са 12.8 µg/m³. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София IQAir, съобщава агенция БГНЕС.

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча  купел, Люлин, „Зона Б-5“. Праховите частици PM2.5 в тези квартали са в порядъка на 26 µg/m³. В останалата част от столицата качеството на въздуха е добро. 

В световен мащаб тази сутрин най-мръсните градове са столицата на Индия – Делхи, на Бангладеш – Дака, Лахор и Карачи в Пакистан, два града в Китай, Сараево, който е на 9-то място в света по замърсяване на въздуха тази сутрин. 

