България

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

21 септември 2025, 08:14
Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход
Източник: Thinkstock/Guliver

Защо при признато съвместно съжителство не е предвиден и механизъм за признаване на фактическа раздяла при определяне на доходите на членовете на семейството при определяне на отпускането на детски надбавки и социални помощи, пита депутатът Любен Иванов социалния министър Борислав Гуцанов, пише сайтът pariteni.bg.

Независимо дали родителите са във фактическа раздяла, или не, те имат ангажимент към децата си, включително отговорността да ги издържат, посочва министърът. В социалното законодателство има определени права, които се реализират след проверка на доходите на семейството. Част от семейните помощи, които са в зависимост от средномесечиня доход на членовете на семейството, в Закона за семейните помощи за деца са регламентирани различни дефиниции относно състава на домакинството.

По смисъла на този закон „семейството“ може да вкрючва:

  • Съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършили пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средно образование, на не по-късно от навършване на 20-годишна възраст
  • Съвместно живеещи родители без брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и пълнолетните, които учат
  • Родителят и неговите непълнолетни деца или пълнолетните такива, ако учат, до завършване на средното им образование

Чрез тези три дефиниции се цели да бъдат взети предвид всички модели за отглеждане на деца, подчертава министърът.

Освен това според Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца месечните помощи се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права.

Когато родителите са разведени, се вземат предвид само доходите на родителя, на когото са предоставени родителските права.

При развод или раздяла на родителите помощите се предоставят на този, при когото живеят децата.

Ако един от родителите е осъден да плаща издръжка за децата, неговият доход не се взема предвид при определяне на дохода на семейството. При съвместно упражняване на родителските права от двамата родители с изрично писмено съгласие на единия родител месечните помощи могат да се получават от другия родител.

Доходите на семейството се вземат предвид и при предоставяне на социални помощи по Закона за социално подпомагане и правилника към него.

По смисъла на този закон „семейство“ включва съпрузите, непълнолетните деца и пълнолетните, ако още учат, но преди да навършат 20 години.

„Родител, отглеждащ сам дете/деца“

е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам дете до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат.

Отпускането на социалната помощ се предхожда от извършване на социална анкета и изготвяне на социален доклад от социален работник. Социалната анкета се изразява в установяване на факти, които имат отношение в конкретния случай за правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство. Извършва се проверка в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес. Въз основа на резултатите в доклада си социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, нейния вид и размер.

По темата

Източник: pariteni.bg    
родители деца семейство доходи социални помощи детски
Последвайте ни
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

30-40% увеличение на заплатите в някои сфери

30-40% увеличение на заплатите в някои сфери

pariteni.bg
Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 1 час

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 1 час

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 9 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 10 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 10 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 11 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 11 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 11 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 11 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 12 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

Свят Преди 12 часа

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 12 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

България Преди 12 часа

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

България Преди 12 часа

В хода на разследването са претърсени 10 имота

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

Суперхраните на есента: ключът към здравословния живот

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 септември, неделя

Edna.bg

Уейн Рууни: Сега или никога за Арсенал и Артета

Gong.bg

Петима играчи на Манчестър Сити аут за сблъсъка с Арсенал

Gong.bg

Горещо в последния ден на лятото

Nova.bg

Локализиран е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама”-Плевен

Nova.bg