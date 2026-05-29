България

Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

Огънят е избухнал в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности

29 май 2026, 08:20
О ще един мъж почина след пожара в хотел в Слънчев бряг в четвъртък, съобщи Областната дирекция на МВР - Бургас. Огънят е избухнал около 17:30 ч. в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности.

Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият - 51-годишен мъж - не успял и загинал. Пламъците са потушени от три противопожарни екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване.

Около 21:56 ч. на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало.

Мъжът е откаран с екип на Спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БГНЕС    
пожар Слънчев бряг хотел Зенит инцидент МВР Бургас пожарна безопасност загинал ремонтни дейности съдебна медицина досъдебно производство
